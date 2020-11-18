Em meio a calendário apertado, técnico da Inglaterra diz que atletas sofrem pressão por parte dos clubes

Por conta da pandemia de Covid-19 o calendário do futebol mundial precisou empilhar jogos em cima de jogos em campeonatos nacionais além de coincidir com partidas de seleções também. E em meio a esta polêmica, o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, afirmou que os jogadores querem atuar pela seleção, mas que nos bastidores sofrem pressão por parte dos clubes.- Os jogadores querem jogar pela Inglaterra. Eles estão em uma situação realmente difícil. Eles estão sob enorme pressão de seus clubes. Isso está acontecendo em segundo plano, com certeza. Manifesta-se de diferentes maneiras, mas é isso que acontece - afirmou o comandante inglês.