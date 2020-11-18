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Em meio a calendário apertado, técnico da Inglaterra diz que atletas sofrem pressão por parte dos clubes

Treinador inglês reconhece problemas enfrentados pelos clubes, mas afirmou que precisa pensar primeiro na seleção: 'Escolher um jogador em cada clube é impossível'...

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 16:26
Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
Por conta da pandemia de Covid-19 o calendário do futebol mundial precisou empilhar jogos em cima de jogos em campeonatos nacionais além de coincidir com partidas de seleções também. E em meio a esta polêmica, o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, afirmou que os jogadores querem atuar pela seleção, mas que nos bastidores sofrem pressão por parte dos clubes.- Os jogadores querem jogar pela Inglaterra. Eles estão em uma situação realmente difícil. Eles estão sob enorme pressão de seus clubes. Isso está acontecendo em segundo plano, com certeza. Manifesta-se de diferentes maneiras, mas é isso que acontece - afirmou o comandante inglês.
O treinador completou seu discurso dizendo que entende os clubes, mas que precisa pensar primeiramente na seleção.
- Há quatro anos comecei a pensar: "É melhor eu ter cuidado com isso e cuidado com isso", e então o que você pode fazer? Se você começar a seguir esse caminho, temos que escolher um jogador em cada clube e isso é impossível - disse Southgate.

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