Em mais uma grande partida de Kimmich, Bayern vence o Lokomotiv Moscou fora de casa

Líder do Grupo A, o Bayern de Munique visitou o Lokomotiv Moscou e venceu por 2 a 1. Goretzka e Kimmich marcaram os gols da equipe bávara, enquanto Miranchuk descontou para os donos da casa.MEIO FORTEOs gols do Bayern de Munique foram marcados por dois volantes: Kimmich e Goretzka. O primeiro marcou um lindo gol de fora da área, de primeira, enquanto o segundo fez de cabeça, completando cruzamento de Pavard.
LÍDER ISOLADOO Bayern de Munique tem seis pontos com a vitória. Salzburg e Lokomotiv somam um ponto, mas a equipe austríaca ainda joga com o Atlético de Madrid, que não somou pontos.
EM BRANCOLewandowski teve uma atuação bastante apagada. O atacante polonês pouco encostou na bola e não conseguiu muitas oportunidades para chutar. Ele sofreu um pênalti, mas foi anulado pelo VAR.