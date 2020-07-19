Em mais uma grande atuação, Milan goleia Bologna pelo Italiano

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan goleou o Bologna por 5 a 1. Saelemaekers, Çalhanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria marcaram para os rossoneros, enquanto Tomiyasu diminuiu para os visitantes.

FASE BOAO Milan ainda não sabe o que é perder depois da pandemia do coronavírus. Com a vitória, os rossoneros chegaram a seis vitórias e dois empates em oito jogos.

MEIO FORTE​O meio-campo do Milan parece ter se ajeitado. Bennacer vem colecionando grandes atuações ao lado de Kessié. Mais à frente, Çalhanoglu subiu muito de produção e tem quatro gols e quatro assistências em oito jogos.

GOLAÇO!Tomiyasu marcou um lindo gol. Atuando na lateral-direita, o japonês recebeu de Soriano, limpou a zaga e mandou uma bomba no ângulo de Donnaruma, sem chances para o goleiro italiano.

SUBINDO!​Com a vitória, o Milan assumiu a sexta colocação do Campeonato Italiano, com 56 pontos. A Roma, 5º colocado, tem 57, mas ainda joga na rodada.