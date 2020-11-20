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Em mais um reencontro de Mourinho e Guardiola, Tottenham e Manchester City se enfrentam na Premier League

Equipe comandada pelo português ocupa a vice-liderança da competição,
enquanto os Citizens, que têm um jogo a menos, estão na décima posição...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 16:16

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:16

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Em mais duelo individual entre Mourinho e Guardiola, o Tottenham recebe o Manchester City, neste sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília). A partida vale muito para as duas equipes, que brigam pela parte de cima da tabela.
O Manchester City ocupa apenas a décima colocação com 12 pontos, mas tem um jogo a menos e pode encostar nos líderes em caso de duas vitórias seguidas. De contrato renovado até 2023, Pep Guardiola elogiou o trabalho do seu rival.- Mourinho está fazendo um grande trabalho, tal como fez em todos os outros clubes que treinou. Os números deles falam por si. Perderam pontos contra o Newcastle e o West Ham nos últimos minutos. Imaginem como seria se tivessem mais quatro pontos… Obviamente que são candidatos ao título, ainda mais com um treinador que sabe retirar o melhor das suas equipes - disse o treinador do Manchester City.
O Tottenham vive um grande momento na Premier League. Com cinco vitórias e dois empates em oito jogos, os Spurs vêm de uma série invicta e, das últimas cinco partidas, não perderam nenhuma.

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