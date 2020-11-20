Em mais um reencontro de Mourinho e Guardiola, Tottenham e Manchester City se enfrentam na Premier League

Em mais duelo individual entre Mourinho e Guardiola, o Tottenham recebe o Manchester City, neste sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília). A partida vale muito para as duas equipes, que brigam pela parte de cima da tabela.

O Manchester City ocupa apenas a décima colocação com 12 pontos, mas tem um jogo a menos e pode encostar nos líderes em caso de duas vitórias seguidas. De contrato renovado até 2023, Pep Guardiola elogiou o trabalho do seu rival.- Mourinho está fazendo um grande trabalho, tal como fez em todos os outros clubes que treinou. Os números deles falam por si. Perderam pontos contra o Newcastle e o West Ham nos últimos minutos. Imaginem como seria se tivessem mais quatro pontos… Obviamente que são candidatos ao título, ainda mais com um treinador que sabe retirar o melhor das suas equipes - disse o treinador do Manchester City.