Em mais um duelo de mentor contra pupilo, Manchester City e Arsenal se enfrentam pelo Inglês

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Pela quinta rodada do Campeonato Inglês, Manchester City e Arsenal se enfrentam neste sábado, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Além do duelo entre dois grandes clubes e várias estrelas em campo, a partida marca mais um confronto entre Pep Guardiola e seu ex-auxiliar técnico Mikel Arteta. Até aqui foram dois duelos entre eles, com uma vitória para cada lado.Atualmente apenas na 14ª posição, com quatro pontos, o Manchester City busca se recuperar no torneio e subir para a parte de cima da tabela. Com um jogo a menos que os demais participantes, os Citizens vêm de um empate em 1 a 1 diante do Leeds United, de Marcelo Bielsa, e terão desfalques importantes.

Além de Gabriel Jesus, que já estava lesionado, Kevin De Bruyne se contundiu em partida da seleção belga e não irá para a partida. Em coletiva, Guardiola comentou sobre a situação do meia e disse que Aguero pode retornar, após quatro meses.

- Não acho que (a lesão de De Bruyne) seja muito séria, mas ele estará de fora nos próximos jogos. O Sergio está treinando bem e estamos felizes. Toda equipe precisa de um atacante. Ele tem treinado bem e estamos felizes em vê-lo de volta ao campo depois de muito tempo.Já o Arsenal se encontra na 4ª colocação, com nove pontos, e quer continuar na cola do líder Everton. Para a partida contra o City, Arteta pode promover a estreia do recém-contratado Thomas Partey. Em coletiva, o treinador elogiou o meia, ex-Atlético de Madrid, e não descartou escalá-lo no time titular.

- Ele quer jogar. Vamos ver. Você vê jogadores se adaptando muito rapidamente e outros demorando muito. Os fãs estão muito felizes com ele, eu vi algumas reações muito positivas. O mesmo acontece com a equipe e funcionários.

Confira as prováveis escalações:

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Mendy; Rodri, Foden, Gündogan; Bernardo Silva, Sterling e Mahrez (Aguero).