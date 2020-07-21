Em mais um amistoso, Neymar marca de novo e PSG vence o Celtic

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Dando sequência à preparação para as finais da Copa da França e Copa da Liga Francesa, além da reta final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain realizou mais um amistoso nesta terça-feira, e venceu por 4 a 0. Desta vez o adversário foi o Celtic, da Escócia, no Parque dos Príncipes. No primeira tempo, Neymar e Mbappé deixaram sua marca.

Como tem sido comum nos amistosos, o técnico Thomas Tuchel rodou bastante o elenco e jogou cada tempo com um time. Na etapa inicial, o time titular foi a campo e logo no primeiro minuto Mbappé abriu o placar. Neymar fez lindo lançamento para o camisa 7, que ficou cara a cara com o goleiro e marcou. O segundo gol foi do brasileiro, que recebeu dentro da área, bateu firme, e viu a bola desviar na marcação antes de entrar.

No segundo tempo, Tuchel mudou os onze jogadores, mas o clube parisiense manteve a pegada. Ander Herrera marcou o terceiro gol e Sarabia, com um lindo gol, fechou a goleada na Cidade Luz.