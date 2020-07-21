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Em mais um amistoso, Neymar marca de novo e PSG vence o Celtic

Clube continua preparação para finais de competições nacionais e reta decisiva da Liga dos Campeões, onde enfrentará a Atalanta, em Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 19:17

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:17

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Dando sequência à preparação para as finais da Copa da França e Copa da Liga Francesa, além da reta final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain realizou mais um amistoso nesta terça-feira, e venceu por 4 a 0. Desta vez o adversário foi o Celtic, da Escócia, no Parque dos Príncipes. No primeira tempo, Neymar e Mbappé deixaram sua marca.
Como tem sido comum nos amistosos, o técnico Thomas Tuchel rodou bastante o elenco e jogou cada tempo com um time. Na etapa inicial, o time titular foi a campo e logo no primeiro minuto Mbappé abriu o placar. Neymar fez lindo lançamento para o camisa 7, que ficou cara a cara com o goleiro e marcou. O segundo gol foi do brasileiro, que recebeu dentro da área, bateu firme, e viu a bola desviar na marcação antes de entrar.
No segundo tempo, Tuchel mudou os onze jogadores, mas o clube parisiense manteve a pegada. Ander Herrera marcou o terceiro gol e Sarabia, com um lindo gol, fechou a goleada na Cidade Luz.
O PSG agora terá pela frente duas decisões. Na próxima sexta-feira, o clube parisiense encara o Saint-Étienne, na final da Copa da França. No dia 31, o adversário será o Lyon, na final da Copa da Liga. Antes de enfrentar a Atalanta pela Liga dos Campeões, o clube enfrentará o Sochaux, da França, em mais um amistoso. A partida será no dia 5 de agosto.

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