Em má fase no Brasileiro, ataque do São Paulo vai bem na Copa do Brasil

Crédito: : Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo vai enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão, precisando de uma vitória para se classificar no tempo normal. E se depender do ataque do Tricolor nesta edição do mata-mata nacional, a missão pode ser menos complicada. Isso porque o time comandado pelo técnico Hernán Crespo tem o melhor ataque da Copa do Brasil, com 17 gols marcados, dois a mais que o Bahia, já eliminado do torneio. Na terceira posição, vem o Flamengo, que anotou 14 gols até o momento.

Vale destacar que a goleada sobre o 4 de Julho-PI, por 9 a 1, fez o São Paulo aumentar consideravelmente esses números. Além disso, o time marcou mais dois gols na equipe piauiense, na derrota por 3 a 2. Depois, mais quatro gols no Vasco (2 a 0 e 2 a 1) e dois gols no Fortaleza (2 a 2).

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Se os números do ataque na Copa do Brasil são bons, no Campeonato Brasileiro a coisa muda de figura. O São Paulo tem o terceiro pior ataque da competição, com apenas 16 gols em 19 jogos. O setor ofensivo só ganha de Grêmio (14) e Sport (8) no Brasileirão.

Artilheiro do São Paulo na Copa do Brasil, com cinco gols, o atacante Rigoni deve começar a partida contra o Fortaleza na equipe titular. Vale destacar que o técnico Hernán Crespo não poderá contar com Calleri e Gabriel, que não conseguiram ser inscritos no mata-mata nacional.

NÚMEROS DO ATAQUE DO SÃO PAULO Campeonato Brasileiro16 gols em 19 jogos3º pior ataque - média de 0,84 gols por jogo