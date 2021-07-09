Em má fase esportiva e administrativa, Cruzeiro perde mais de dez mil sócios-torcedores

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

Rebaixado à segunda divisão, em uma crise financeira, esportiva e moral sem precedentes. Esse foi o começo de 2020 do Cruzeiro que estava sem saber o que fazer dentro e fora de campo, para iniciar um processo doloroso de reconstrução, que ainda está em andamento, deixando seu torcedor tenso.

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Com tantos pontos negativos, como a Raposa iria manter por perto seu maior ativo, a “China Azul”? O desafio inicial era conter a debandada de sócios-torcedores. O time celeste tinha no início do ano passado 58 mil sócios e houve uma queda para 53 mil. Porém, o clube azul contabilizou nova queda, perdendo mais 10 mil associados, caindo para 43 mil CPFs ativos. Entretanto, o próprio clube crê que o quadro seja pior com um número menor.

- O Cruzeiro conta hoje com quase 43 mil sócios, que são CPFs cadastrados. Modalidades como o sócio Reconstrução e outras permitiam que um CPF tivesse mais de uma cota, o que torna o número dúbio-disse o diretor comercial Matheus Gonzaga.APELO EMOCIONAL PARA GANHAR SÓCIOS

O Cruzeiro foi ao “coração” do torcedor, com o discurso de reconstrução para tirar o clube do “atoleiro” financeiro e esportivo. Assim, a Raposa reformulou seu sócio-torcedor, apresentando uma modalidade mais popular, que teve efeito imediato.

O clube celeste criou a categoria Reconstrução, no valor de R$ 12, que chegou a marca de mais de 29 mil adesões, gerando receitas de R$ 6 milhões em uma semana, somando-se às outras categorias.

Mas, com poucas vantagens para esta categoria, o Reconstrução se tornou pouco efetivo para quem era sócio, gerando nova mudança, com a chegada de Sérgio Santos Rodrigues à presidência.

O Sócio 5 Estrelas se voltou a ser mais tradicional, com cinco planos com mensalidades distintas: Diamante, R$1.000,00, adquiridos por empresários e conselheiros e os demais, Platina, R$159,90; Ouro, R$99,90; Prata, R$69,90; e Bronze, R$23,90. que substituiu o Reconstrução.

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SEM JOGOS E EM MÁ FASE, PEDIR DINHEIRO TEM SIDO UMA TÔNICA

O sócio-torcedor da Raposa tem previsão de receitas em 2021 na casa de 16 milhões de reais por ano, o que é insuficiente para atender a alta demanda de manutenção do clube, que convive com dívidas de quase um bilhão de reais.

A solução? Não foi vender mais planos de sócios, e sim pedir dinheiro ao cruzeirense de forma direta. E assim, o clube criou o “Centavos Cruzeiro”, que seria usado para pagar dívidas na FIFA, que assolam o clube.

Além de doações a partir de um real, os cruzeirenses poderiam doar o seu troco, os centavos que sobram nas compras. Algo parecido com as doações feitas em supermercados para instituições filantrópicas. A iniciativa permitia ao cruzeirense destinar parte do que seria troco em aquisições feitas com cartões de crédito em uma plataforma online. A ideia não teve muita adesão, arrecadando no início R$ 657 mil, mas acabou sendo substituído por outra forma de doação: o Crupix.

O Crupix é mais simples, pois usa a ferramenta criada pelo Banco Central de transferência imediata para qualquer conta, com compensação em 10 segundos. Em vários momentos, a Raposa buscou contar com o dinheiro do torcedor para ajudar a pagar salários de funcionários e despesas do futebol. Até agora, o Crupix conseguiu R$ 33 mil.PRODUTOS DIGITAIS

A Raposa se uniu à startup Liqi, plataforma de tokenização de ativos através do blockchain, para tokenizar ativos do time, uma forma diferente de investir no clube, usando o mecanismo de solidariedade da FIFA. É como uma moeda virtual que o investidor terá direito de usar para aplicar na Raposa e receber o dinheiro no futuro.

Dentro da família de mecanismo de solidariedade, a princípio, o token do Cruzeiro ofertado pela Liqi, terá o valor inicial de R$ 25 reais para investidores estratégicos e torcedores do clube, com uma venda dividida em quatro lotes. A projeção é captar cerca de 6 milhões de reais para o clube, em um prazo estimado de 30 dias.

O mecanismo de solidariedade é uma estratégia criada pela Fifa com o propósito de recompensar os clubes que formam jogadores, para que possam ganhar uma porcentagem da venda subsequente do atleta. O produto foi lançado em maio deste ano e já arrecadou R$ 1,5 milhão e se mostra com mais potencial de render dinheiro ao clube, porém é um projeto de longo prazo, que não ameniza a crise atual.

O time celeste também usa o super chat em suas transmissões no Youtube para conseguir mais dinheiro. Contudo, com resultados fracos em campo neste 2021, tem recebido mais críticas do que doações dos torcedores.