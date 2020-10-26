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Em má fase e desfalcado: veja como chega o Cuiabá para o confronto diante do Botafogo na Copa do Brasil

Sem vencer há três partidas, equipe mato-grossense não vive uma boa fase e
vai enfrentar o Alvinegro desgastado fisicamente...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 08:00
Crédito: Botafogo recebe o Cuiabá desfalcado pela Copa do Brasil - Lucas Almeida / Divulgação Sampaio
O Botafogo não entrou neste fim de semana e Bruno Lazaroni teve a semana livre para preparar a equipe para o confronto contra o Cuiabá, na próxima terça-feira, pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. Por outro lado, o Dourado Auriverde não teve a mesma tranquilidade para treinar e terá desfalques importantes para o duelo no Rio de Janeiro.
Sem vencer há três partidas, o Cuiabá não vive uma boa fase e vai enfrentar o Botafogo desgastado fisicamente. A equipe mato-grossense foi derrotada no último sábado ,contra o Sampaio Corrêa, por 3 a 0, e perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.
Do Nordeste, a delegação da equipe verde e amarela vem direto para o Rio de Janeiro. Além disso, a equipe de Marcelo Chamusca terá cerca de dez desfalques para o duelo diante do Botafogo.
Fora Romário, Auremir e Rafael Gava, que recuperam de lesões musculares, o Cuiabá tem outros sete jogadores que já estavam inscritos na Copa do Brasil por outras equipes e, por isso, não estão à disposição para o duelo da Copa do Brasil. São eles: Everton Sena (jogou pelo Grêmio Novorizontino-SP); Luiz Gustavo (jogou pelo Goiás); Felipe Ferreira (jogou pela Ferroviária-SP); Felipe Marques (jogou pelo Grêmio Novorizontino-SP); Élton (jogou pelo Sport); Jenison (jogou pelo Grêmio Novorizontino-SP) e Marcinho (jogou pelo Goiás).
No atual cenário, o Glorioso quer aproveitar para fazer um bom resultado em casa para decidir com mais tranquilidade em Cuiabá, no próximo dia 3 de novembro. Botafogo e Cuiabá se enfrentam pelo jogo ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Nilton Santos.

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