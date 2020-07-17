Em luta pelo rebaixamento, West Ham vence o Watford pelo Inglês

Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP

Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham venceu o Watford por 3 a 1. Antonio, Soucek e Rice marcaram os gols da vitória do clube londrino, enquanto Deeney descontou para os visitantes.

PINTURA​Rice marcou o terceiro gol da equipe londrina. O meio-campista recebeu de Noble e, de fora da área, tirou completamente do goleiro.

UFA!Com a vitória, o West Ham chega aos 37 pontos, sobe para a 15ª posição e praticamente se livra do rebaixamento. O Bournemouth, 18º, soma 31 pontos apenas.

CUIDADOO Watford ainda tem chances de cair. Apesar dos três pontos de vantagem para o Bournemouth, o clube precisa de uma vitória em dois jogos para garantir a permanência.