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futebol

Em Kiev, Ucrânia e França empatam pelas Eliminatórias Europeias

Donos da casa saem na frente com belo gol de fora da área, mas atuais campeões mundiais igualam com Martial. Time de Deschamps tem três empates e duas vitórias no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 17:45

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 17:45

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Mais um empate para as Les Bleus. Neste sábado, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias, a França visitou a Ucrânia no Estádio Olímpico de Kiev e as equipes empataram em 1 a 1. Shaparenko abriu o placar para os donos da casa, mas Martial deixou tudo igual para os atuais campeões mundiais.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2022DE 'SHAPA'A França até que criou mais no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi a Ucrânia. Depois de jogada pela direita aos 44 minutos, a bola sobrou para o meio-campista Shaparenko na entrada da área, que acertou belíssimo chute de chapa no ângulo do goleiro Lloris e fez o primeiro do jogo.
NA PERSISTÊNCIANo segundo tempo, a França continuou pressionando e deixou tudo igual aos quatro minutos. Coman cruzou da direita, Rabiot desviou de cabeça e a bola sobrou para Martial bater de primeira e fazer o gol de empate no Estádio Olímpico de Kiev.
NÃO DEUApós o gol de empate, a França seguiu buscando balançar as redes mais uma vez para conseguir a virada, mas o time de Didier Deschamps não marcou. A melhor chance foi com Diaby, que chegou a acertar a trave do goleiro Pyatov aos 33 minutos.
+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contrato
SEQUÊNCIA​Na próxima terça-feira, a França encara Finlândia pela sexta rodada das Eliminatórias Europeis, em casa, às 15h45 (de Brasília). A Ucrânia, por sua vez, folgará e só entrará em campo pela competição na próxima Data-Fifa, em outubro.

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