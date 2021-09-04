Em Kiev, Ucrânia e França empatam pelas Eliminatórias Europeias

Mais um empate para as Les Bleus. Neste sábado, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias, a França visitou a Ucrânia no Estádio Olímpico de Kiev e as equipes empataram em 1 a 1. Shaparenko abriu o placar para os donos da casa, mas Martial deixou tudo igual para os atuais campeões mundiais.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2022DE 'SHAPA'A França até que criou mais no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi a Ucrânia. Depois de jogada pela direita aos 44 minutos, a bola sobrou para o meio-campista Shaparenko na entrada da área, que acertou belíssimo chute de chapa no ângulo do goleiro Lloris e fez o primeiro do jogo.
NA PERSISTÊNCIANo segundo tempo, a França continuou pressionando e deixou tudo igual aos quatro minutos. Coman cruzou da direita, Rabiot desviou de cabeça e a bola sobrou para Martial bater de primeira e fazer o gol de empate no Estádio Olímpico de Kiev.
NÃO DEUApós o gol de empate, a França seguiu buscando balançar as redes mais uma vez para conseguir a virada, mas o time de Didier Deschamps não marcou. A melhor chance foi com Diaby, que chegou a acertar a trave do goleiro Pyatov aos 33 minutos.
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SEQUÊNCIANa próxima terça-feira, a França encara Finlândia pela sexta rodada das Eliminatórias Europeis, em casa, às 15h45 (de Brasília). A Ucrânia, por sua vez, folgará e só entrará em campo pela competição na próxima Data-Fifa, em outubro.