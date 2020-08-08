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futebol

Em jogo truncado, Cuiabá e Brasil de Pelotas empatam na estreia da Série B

Em jogo pouco movimentado, os dois times não conseguiram caprichar na finalização e terminaram sem gols...

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 21:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 21:19
Crédito: Reprodução/SporTV
Na abertura da Série B, Cuiabá e Brasil de Pelotas bem que tentaram, mas saíram da Arena Pantanal zerados no placar.Na próxima rodada, o Cuiabá encara o América-MG, no Independência. O Brasil recebe a Ponte Preta, no Bento de Freitas.
O jogo
A etapa inicial teve o Cuiabá presente no campo ofensivo. O técnico Marcelo Chamusca colocou o time no ataque e tentava encurralar os gaúchos, que seguravam a pressão do jeito que dava.
Com o volume de jogo, as chances de abrir o placar surgiam com naturalidade e aos 26 minutos pintou a mais clara. Yago fez o que quis com o defensor e cruzou rasteiro, mas Jenison não alcançou.
No segundo tempo o ritmo do confronto caiu e o Brasil de Pelotas teve espaço para jogar. Bruno Santos soltou um canhão de fora da área e parou em João Carlos. A resposta do Cuiabá veio aos 26 minutos. Felipe Ferreira soltou a bomba e Rafael Martins manteve o placar zerado e o Xavante na partida.
Nos minutos finais, quando o duelo se encaminhava para o apito final, o Brasil de Pelotas teve a oportunidade da vitória. Luiz Henrique levou a marcação do Cuiabá e só não gritou gol devido a linda defesa de João Carlos.
A chance do Cuiabá veio no lance final. Em cobrança de falta, Fabrício acertou o poste. Na volta, Willians Santa se atrapalhou com Romário e perdeu o gol da vitória.

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