Em jogo truncado, Cuiabá e Brasil de Pelotas empatam na estreia da Série B

Crédito: Reprodução/SporTV

Na abertura da Série B, Cuiabá e Brasil de Pelotas bem que tentaram, mas saíram da Arena Pantanal zerados no placar.Na próxima rodada, o Cuiabá encara o América-MG, no Independência. O Brasil recebe a Ponte Preta, no Bento de Freitas.

O jogo

A etapa inicial teve o Cuiabá presente no campo ofensivo. O técnico Marcelo Chamusca colocou o time no ataque e tentava encurralar os gaúchos, que seguravam a pressão do jeito que dava.

Com o volume de jogo, as chances de abrir o placar surgiam com naturalidade e aos 26 minutos pintou a mais clara. Yago fez o que quis com o defensor e cruzou rasteiro, mas Jenison não alcançou.

No segundo tempo o ritmo do confronto caiu e o Brasil de Pelotas teve espaço para jogar. Bruno Santos soltou um canhão de fora da área e parou em João Carlos. A resposta do Cuiabá veio aos 26 minutos. Felipe Ferreira soltou a bomba e Rafael Martins manteve o placar zerado e o Xavante na partida.

Nos minutos finais, quando o duelo se encaminhava para o apito final, o Brasil de Pelotas teve a oportunidade da vitória. Luiz Henrique levou a marcação do Cuiabá e só não gritou gol devido a linda defesa de João Carlos.