Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em jogo truncado, Antonio decide e West Ham vence o Tottenham

Tottenham teve duas grandes oportunidades na primeira etapa, mas desperdiçou. West Ham aproveitou as chances no segundo tempo e contou com artilheiro para vencer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2021 às 11:51

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 11:51

Crédito: Antonio decidiu partida contra o Tottenham pelo West Ham (IAN KINGTON / AFP
O West Ham conquistou grande vitória sobre o Tottenham por 1 a 0 pela Premier League e permanece na briga por uma vaga pela próxima Champions League. Após encontrar dificuldades na primeira etapa, os Hammers aproveitaram as poucas chances e contaram com gol de Antonio para triunfarem no Estádio Olímpico.JOGO EQUILIBRADOA primeira grande chance da partida foi do West Ham com Fornals recebendo cruzamento da direita e finalizando de voleio para excelente defesa de Lloris. Aos 23 minutos, Son recebeu passe na área, mas não pegou na bola como gostaria e Fabianski fez uma defesa tranquila. No final da primeira etapa, o goleiro polonês teve que realizar ótima intervenção em cabeçada de Kane.
> Veja a tabela da Premier League
MOMENTO INCRÍVELO segundo tempo começou morno e com menos oportunidades de gols para as duas equipes. Aos 26 minutos, o West Ham quase chegou ao gol quando Fornals roubou a bola de Reguilón e bateu com desvio da zaga com muito perigo para fora. Na cobrança de escanteio, Antonio se desmarcou na área e colocou a bola para o fundo das redes.
TOTTENHAM DESPERDIÇA CHANCE​O Tottenham sentiu o gol sofrido e não conseguiu construir nenhuma oportunidade para empatar o duelo. No entanto, com a derrota, os Spurs perderam a chance de se estabelecer no G-4 da Premier League e acumula a 4ª derrota no Campeonato Inglês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados