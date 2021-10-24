Em jogo truncado, Antonio decide e West Ham vence o Tottenham

O West Ham conquistou grande vitória sobre o Tottenham por 1 a 0 pela Premier League e permanece na briga por uma vaga pela próxima Champions League. Após encontrar dificuldades na primeira etapa, os Hammers aproveitaram as poucas chances e contaram com gol de Antonio para triunfarem no Estádio Olímpico.JOGO EQUILIBRADOA primeira grande chance da partida foi do West Ham com Fornals recebendo cruzamento da direita e finalizando de voleio para excelente defesa de Lloris. Aos 23 minutos, Son recebeu passe na área, mas não pegou na bola como gostaria e Fabianski fez uma defesa tranquila. No final da primeira etapa, o goleiro polonês teve que realizar ótima intervenção em cabeçada de Kane.