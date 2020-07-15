Em jogo-treino, Atlético-MG vence o América-MG de virada

O primeiro encontro entre Atlético-MG e América-MG, em jogo-treino disputado nesta quarta-feira, 15 de julho, teve vitória alvinegra, por 3 a 2, gols de Marrony, duas vezes, Hyoran, de pênalti, para o Galo. Para o Coelho, marcaram Rodolfo e Felipe Augusto. O jogo treino foi dividido em quatro tempos de 30 minutos, com os dois treinadores, Lisca e Sampaoli, utilizando vários atletas de seus elencos. Os gols da partida foram marcados nos primeiros 30 minutos. Os outros três tempos foram mais cadenciados. O duelo entre atleticanos e americanos teve transmissão conjunta das TV´s Galo e Coelho, tendo juntas, 106 mil pessoas assistindo ao vivo o jogo. A atividade fez parte da preparação das duas equipes para o reinício do Campeonato Mineiro, quando se enfrentarão de forma oficial no dia 26 de julho, às 16h, sem local definido, pela 10ª rodada do Estadual. O Coelho é líder da competição e já está classificado às semifinais. Já o Galo é o terceiro e precisa mais uma vitória para avançar ao mata-mata. América mais entrosado e Galo mostrou potencial Com várias mudanças e jogadores novos, o América começou melhor, abrindo o placar, tendo mais controle do jogo, por ter mais entrosamento e tempo de trabalho de Lisca no comando do time americano. Em nenhum momento houve um domínio absoluto de alguma equipe, havendo alternância nos lances perigosos. O Galo ainda está se ajustando, mas o atacante Marrony, com dois gols, mostrou que pode ser o homem referência de Sampaoli. O ex-vascaíno se movimentou bem e conseguiu incomodar bastante a defesa americana. No geral, o duelo oficial promete ser duro, pois o América está bem postado em campo, enquanto um novo Atlético pode surgir forte, pois potencial tem para evoluir. Ficha técnica​ATLÉTICO-MG 3 X 2 AMÉRICA-MG​Gols do Atlético-MG: Marrony(aos 7´/2ºT) e aos (12/2ºT´), Hyoran, de pênalti, aos (26/2ºT´) Gols do América-MG: Rodolfo, aos (24´/1ºT) e Felipe Augusto, aos (8´/2ºT) Primeira formação do Galo Atlético-MG: Rafael; Guga, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan, Nathan e Hyoran; Savarino, Marquinhos e Marrony Técnico: Jorge Sampaoli Primeira formação do Coelho América-MG: Airton; Leandro Ferreira, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê (João Paulo, aos 17/2ºT); Ademir (Carlos Alberto, aos 22/2ºT), Felipe Augusto (Matheusinho, aos 17/2ºT) e Rodolfo (Léo Passos, aos 22/2ºT) Técnico: Lisca Segunda formação do Galo Atlético-MG: Victor; Maílton, Bueno, Junior Alonso e Fábio Santos; Léo Sena, Guilherme Castilho (Calebe, aos 10´/4ºT) e Borrero; Otero, Sávio e Diego Tardelli (Giovani, aos 7´/4ºT). Técnico: Jorge Sampaoli Segunda formação do Coelho América-MG: Jori (Léo Lang, no intervalo para o 4ºT); Diego Ferreira (Thalys, aos 12/4ºT), Joseph (Luisão, no intervalo para o 4ºT), Anderson e Lucas Luan; Sabino (Carlos Alberto, no intervalo para o 4ºT, depois Rickson, aos 12/4ºT)), Flávio (Sabino, aos 12/4ºT) e Rickson (João Gabriel, no intervalo para o 4ºT); João Paulo (Marcelo Toscano, no intervalo para o 4ºT), Léo Passos (Vitão, no intervalo para o 4ºT) e Matheusinho (Kawê, no intervalo para o 4ºT)Técnico: Lisca