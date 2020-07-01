Em jogo tranquilo, Arsenal goleia Norwich pela Premier League

Pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal goleou o Norwich City por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Aubameyang, duas vezes, Xhaka, e Cedric.
OBRIGADO!Os dois gols feitos por Aubameyang foram de lambanças do Norwich. No primeiro, aos 33 minutos do primeiro tempo, Krul tentou driblar o atacante, mas acabou perdendo a bola e deixando o gol livre para o gabonês. No segundo, a bola sobrou na área para, sozinho, completar para a rede.
QUE FASE!Os dois gols de Aubameyang, que o tornaram artilheiro da Premier League juntamente com Vardy (ambos com 19 gols), seriam o suficiente para garantir a vitória do Arsenal. Porém, o gabonês também deu assistência para o gol de Xhaka. O atacante foi o grande nome da partida.
APAGADOLacazette, esperança dos torcedores quando foi contratado, ainda não conseguiu mostrar a que veio. O atacante francês teve mais uma atuação muito abaixo, não conseguiu criar e nem completar as jogadas. Precisa melhorar se quiser continuar em Londres na próxima temporada.
SUBINDO!Com a vitória, o Arsenal chegou aos 46 pontos e assumiu a sétima colocação da Premier League. O Norwich, por outro lado, se afunda cada vez mais na última posição da competição.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela 33ª rodada da Premier League, o Arsenal enfrenta o Wolves, no sábado (4), às 13h30 (horário de Brasília). Por outro lado, o Norwich recebe o Brighton, no mesmo dia, às 8h30.