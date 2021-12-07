Em jogo tenso, Atlético de Madrid vence Porto e se classifica às oitavas da Champions League

Em duelo com três expulsões, Griezmann, Ángel Correa e De Paul marcam e levam o clube espanhol às oitavas de final da competição...
LanceNet

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 19:08

Foi com muita emoção, mas o Atlético de Madrid venceu o Porto por 3 a 1 no Estádio do Dragão, em partida válida pela sexta e última rodada do Grupo B da Champions League. O duelo foi tenso, marcado por muita confusão e expulsões. A equipe da casa pressionou bastante e era superior em campo, mas a equipe Colchonera aproveitou as chances e garantiu a classificação às oitavas de final da competição. O clube português terminou em terceiro colocado e ficou com a vaga para a Liga Europa.> Veja a classificação da Champions League
PORTO PRESSIONAA equipe portuguesa pressionou o primeiro tempo todo e dominou a posse de bola da partida. O Porto teve muitas chances claras para abrir o placar, que foram desperdiçadas por Taremi. Oblak também foi quem salvou o Atlético de Madrid com grandes defesas.
ATLETI NA FRENTEO Porto estava superior no jogo e criando as melhores oportunidades, porém o Atlético de Madrid conseguiu abrir o placar na bola parada. Aos 10 minutos da segunda etapa, Lemar cobrou escanteio pela direita, a bola raspou na cabeça de Taremi e sobrou para Griezmann, sozinho, marcar para o time espanhol.
CONFUSÃO E EXPULSÕESApós o gol do Atlético, a tradicional ‘catimba’ começou. Carrasco segurou a bola que estava a favor do Porto e se desentendeu com Otávio. Carrasco foi expulso por agressão ao atleta. Logo em seguida, Wendell se desentendeu com Matheus Cunha e também agrediu o jogador, sendo expulso na sequência. Além disso, o goleiro reserva do clube português, Marchesín, foi expulso no banco por reclamação.
CORREA AMPLIA E DE PAUL DEFINE​Após o Porto se lançar ao ataque para buscar o empate que lhe daria a classificação para as oitavas, o Atlético de Madrid se aproveitou dos espaços. Em contra-ataque, Griezmann tabelou com Ángel Correa e lançou para o jogador correr e marcar o segundo gol do confronto. Em seguida, De Paul pressionou e recuperou a bola no ataque, Griezmann chutou, a bola rebateu e sobrou para De Paul marcar o terceiro gol do Atlético de Madrid.
GOL DE HONRAO Porto achou um pênalti no final do jogo, com o placar já 3 a 0 para o Atlético de Madrid. Hermoso derrubou Evanílson dentro da área e foi marcada a penalidade. Sérgio Oliveira converteu a cobrança para marcar o gol de honra dos mandantes e dar números finais ao duelo tenso no Estádio do Dragão.
SEQUÊNCIAO Porto volta a campo no domingo, para enfrentar o Braga, pela 14ª rodada do Campeonato Português. Enquanto o Atlético de Madrid tem um clássico, também no domingo, contra o Real Madrid pela La Liga.
Tópicos Relacionados

porto
Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

