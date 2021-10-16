Em jogo retomado neste sábado, Brasil de Pelotas e Vila Nova ficam no empate pela Série B

Crédito: Volmer Perez/Brasil de Pelotas

Após a queda de energia no estádio Bento Freitas na noite de sexta-feira, na partida entre Brasil de Pelotas e Vila Nova, foi definido que os times entrariam em campo neste sábado, às 15h (de Brasília). Com a retomada do duelo, que acabou sendo paralisado nos acréscimos do primeiro tempo com 2 a 1 para os goianos, o Xavante, por sua vez, já na etapa final, encontrou seu gol fechando a conta em 2 a 2.

Com o resultado, a equipe comandada por Jeson Testoni chegou aos 20 pontos, mas segue segurando a lanterna da competição. Já o time comandado por Higo Magalhães, por conta do tropeço fora de casa, acabou estacionando na 13ª colocação, porém agora com 38 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSRESUMÃO DO PRIMEIRO TEMPO

Antes do apagão no Bento Freitas, a bola rolou na etapa inicial. Mesmo atuando longe de seus domínios, a equipe do Vila Nova não deixou-se intimidar pela situação e tratou de ir para cima. Com isso, logo aos 5 minutos, aproveitando cobrança de escanteio, o atacante Rafael Silva antecipou-se à marcação conseguindo mandar para o fundo das redes abrindo o placar.

Entretanto, mesmo percebendo que o rival era melhor na partida, o Brasil não desanimou e conseguiu arrancar o empate. Aos 15, após cruzamento de Rildo, o goleiro Fabrício acabou batendo roupa no lance sobrando para Erison igualar tudo no Bento Freitas.

Com o tempo passando, o panorama do confronto passou a ficar mais equilibrado até meados dos 35 minutos. Entretanto, em uma das chegadas ao seu campo de ataque, o time goiano conseguiu marcar mais um, porém desta vez contando com a ajuda do lateral Oliveira, que ao tentar tirar uma bola cruzada na área, acabou jogando contra a própria meta deixando o alvirrubro outra vez na frente.

RECOMEÇO COM XAVANTE IGUALANDO O PLACAR NOVAMENTE

Na volta dos times a campo para a conclusão do último lance da etapa inicial, a cobrança de falta de Renatinho acabou sendo afastada pela defesa. Já no segundo tempo, o ritmo em campo era lento com ambos os times pouco criando deixando os goleiros tranquilos.

Querendo aumentar a velocidade, Higo então optou por colocar Kelvin no lugar de Diego Tavares. Entretanto, mesmo com a mudança, quem conseguiu chegar ao gol foi o time da casa, outra vez com ele, Erison, aproveitando um cochilo do sistema defensivo do Tigre mandando uma bomba para o fundo das redes.

RETA FINAL COM EMOÇÃO

Com o placar em aberto, os dois times não queriam sair de campo empatados. Sendo assim, os treinadores optaram por mais algumas substituições visando melhorar o poder ofensivo.

Já nos acréscimos, Gabriel Terra acabou caindo de mau jeito sendo retirado de campo de ambulância. Com mais alguns minutos dados pelo árbitro, o Tigre ainda teve uma grande chance de marcar com Dudu, em cobrança de falta, mas a bola acabou saindo por pouco, sendo este o último lance de perigo antes do árbitro Thiago Luis Scarascati decretar o fim de jogo.

FICHA TÉCNICABRASIL DE PELOTAS 2x2 VILA NOVA

Data e horário: 15/10/2021, às 21h (de Brasília)​Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (CBF-SP)Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (CBF-SP) e Leandro Matos Feitosa (CBF-SP)VAR: Vinícius Furlan (CBF-SP)

Cartões Amarelos: Kelvin, 10'/2ºT; Ícaro, 21'/2ºT; Diego Tavares, 31'/2ºT

Gols: Rafael Silva, 5'/1ºT (1-0); Erison, 15'/1ºT (1-1); Oliveira (contra), 37'/1ºT (2-1); Erison, 12'/2ºT (2-2)

BRASIL DE PELOTAS: Marcelo; Oliveira (Vidal), Arthur, Ícaro e Kevin; Bruno Matias, Diego Gomes (Gabriel Terra, aos 30'/2ºT) e Rildo; Renatinho (Patrick, aos 39'/2ºT), Erison e Netto (Caio Rangel, aos 30'/2ºT).(Técnico: Jerson Testoni)