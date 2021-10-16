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Em jogo retomado neste sábado, Brasil de Pelotas e Vila Nova ficam no empate pela Série B

Equipes voltaram a campo às 15h (de Brasília), após falta de energia no estádio na noite de sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 16:01

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 16:01

Crédito: Volmer Perez/Brasil de Pelotas
Após a queda de energia no estádio Bento Freitas na noite de sexta-feira, na partida entre Brasil de Pelotas e Vila Nova, foi definido que os times entrariam em campo neste sábado, às 15h (de Brasília). Com a retomada do duelo, que acabou sendo paralisado nos acréscimos do primeiro tempo com 2 a 1 para os goianos, o Xavante, por sua vez, já na etapa final, encontrou seu gol fechando a conta em 2 a 2.
Com o resultado, a equipe comandada por Jeson Testoni chegou aos 20 pontos, mas segue segurando a lanterna da competição. Já o time comandado por Higo Magalhães, por conta do tropeço fora de casa, acabou estacionando na 13ª colocação, porém agora com 38 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSRESUMÃO DO PRIMEIRO TEMPO
Antes do apagão no Bento Freitas, a bola rolou na etapa inicial. Mesmo atuando longe de seus domínios, a equipe do Vila Nova não deixou-se intimidar pela situação e tratou de ir para cima. Com isso, logo aos 5 minutos, aproveitando cobrança de escanteio, o atacante Rafael Silva antecipou-se à marcação conseguindo mandar para o fundo das redes abrindo o placar.
Entretanto, mesmo percebendo que o rival era melhor na partida, o Brasil não desanimou e conseguiu arrancar o empate. Aos 15, após cruzamento de Rildo, o goleiro Fabrício acabou batendo roupa no lance sobrando para Erison igualar tudo no Bento Freitas.
Com o tempo passando, o panorama do confronto passou a ficar mais equilibrado até meados dos 35 minutos. Entretanto, em uma das chegadas ao seu campo de ataque, o time goiano conseguiu marcar mais um, porém desta vez contando com a ajuda do lateral Oliveira, que ao tentar tirar uma bola cruzada na área, acabou jogando contra a própria meta deixando o alvirrubro outra vez na frente.
RECOMEÇO COM XAVANTE IGUALANDO O PLACAR NOVAMENTE
Na volta dos times a campo para a conclusão do último lance da etapa inicial, a cobrança de falta de Renatinho acabou sendo afastada pela defesa. Já no segundo tempo, o ritmo em campo era lento com ambos os times pouco criando deixando os goleiros tranquilos.
Querendo aumentar a velocidade, Higo então optou por colocar Kelvin no lugar de Diego Tavares. Entretanto, mesmo com a mudança, quem conseguiu chegar ao gol foi o time da casa, outra vez com ele, Erison, aproveitando um cochilo do sistema defensivo do Tigre mandando uma bomba para o fundo das redes.
RETA FINAL COM EMOÇÃO
Com o placar em aberto, os dois times não queriam sair de campo empatados. Sendo assim, os treinadores optaram por mais algumas substituições visando melhorar o poder ofensivo.
Já nos acréscimos, Gabriel Terra acabou caindo de mau jeito sendo retirado de campo de ambulância. Com mais alguns minutos dados pelo árbitro, o Tigre ainda teve uma grande chance de marcar com Dudu, em cobrança de falta, mas a bola acabou saindo por pouco, sendo este o último lance de perigo antes do árbitro Thiago Luis Scarascati decretar o fim de jogo.
FICHA TÉCNICABRASIL DE PELOTAS 2x2 VILA NOVA
Data e horário: 15/10/2021, às 21h (de Brasília)​Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (CBF-SP)Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (CBF-SP) e Leandro Matos Feitosa (CBF-SP)VAR: Vinícius Furlan (CBF-SP)
Cartões Amarelos: Kelvin, 10'/2ºT; Ícaro, 21'/2ºT; Diego Tavares, 31'/2ºT
Gols: Rafael Silva, 5'/1ºT (1-0); Erison, 15'/1ºT (1-1); Oliveira (contra), 37'/1ºT (2-1); Erison, 12'/2ºT (2-2)
BRASIL DE PELOTAS: Marcelo; Oliveira (Vidal), Arthur, Ícaro e Kevin; Bruno Matias, Diego Gomes (Gabriel Terra, aos 30'/2ºT) e Rildo; Renatinho (Patrick, aos 39'/2ºT), Erison e Netto (Caio Rangel, aos 30'/2ºT).(Técnico: Jerson Testoni)
VILA NOVA: Fabrício; André Krobel (Tiago Real, aos 19'/2ºT), Renato Silveira, Rafael Donato e Willian Formiga; Arthur Rezende, Moacir e Dudu; Kelvin (Diego Tavares, aos 12'/2ºT), Rafael Silva e Alesson (Maná, aos 36'/2ºT).(Técnico: Higo Magalhães)

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