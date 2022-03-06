Em jogo repleto de gols e emoções, Athletico-PR vence FC Cascavel pelo Campeonato Paranaense

Jogando fora de casa, o Athletico-PR fez um jogo repleto de gols e venceu, com emoção, o FC Cascavel por 4 a 3 na tarde deste domingo (6). Pelo lado do Furacão, Jader (duas vezes), Rômulo e Julimar foram às redes. Do outro lado, Willian Gomes e Robinho (duas vezes) marcaram. Com o resultado, o time da capital chegou aos 20 pontos e fechou a primeira fase em 3° lugar. Enquanto isso, os mandantes ficaram com 18 e em 5°.
Agora, os dois times avançam para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Sendo assim, o Athletico encara o Londrina, enquanto que o FC Cascavel tem pela frente o Maringá. FURACÃO NA FRENTEO começo do jogo em Cascavel foi bem movimentado. Logo nos movimentos iniciais, o time da casa quase abriu o placar em sobre de bola dentro da pequena área. Entretanto, Léo Linck fez boa intervenção no chute de Willian Gomes. A resposta do Furacão foi imediata. No lance seguinte, Rômulo recebeu de frente para Heverton, mas chutou no pé do goleiro.
Depois de um período sem grandes chances, o Athletico-PR saiu na frente aos 19 minutos. Julimar chutou cruzado e Heverton defendeu. Na sobra, Rômulo também parou no goleiro. Entretanto, na terceira tentativa, Julimar serviu Jader, que abriu o placar.
CHUVA DE GOLSA metade final do primeiro tempo foi repleta de gols. Aos 32 minutos, o Cascavel deixou tudo igual quando Willian Gomes recebeu e, de primeira, soltou a bomba no canto. Entretanto, a alegria dos donos da casa durou pouco. Isso porque, aos 34, após rebote de Heverton em chute de Jader, Rômulo só completou para o fundo das redes.
Aproveitando o embalo do segundo gol, o Furacão aproveitou os minutos finais da etapa para ampliar a vantagem. Aos 38, foi a vez de Jader aproveitar sobra de chute de Rômulo para fazer o terceiro. Já aos 47, Rômulo serviu Julimar, que fez o quarto e levou o placar em 4 a 1 para os vestiários.
BUSCANDO UMA REAÇÃOO começo do segundo tempo foi igual o da etapa inicial: boas chances para ambos os lados. O primeiro grande susto foi do Athletico-PR. Davi Araújo recebeu na área e tentou tirar de Heverton, que caiu para fazer a defesa e evitar o pior.
Por outro lado, o Cascavel não deixou barato e foi letal quando chegou ao ataque. Aos 7 minutos, Vinícius Balotelli cobrou falta e a bola bateu na mão de um dos jogadores da barreira. Com o pênalti marcado, Robinho deslocou Léo Linck e fez o segundo gol do time da casa no jogo.
QUASE DEUA pressão do FC Cascavel para encurtar ainda mais o placar seguiu. Da mesma forma que chegou ao seu segundo gol, o time da casa conseguiu o terceiro. Jajá tentou cruzamento e a bola pegou no braço de João Vialle. Novamente na cobrança, Robinho repetiu a dose e não deu chances para Léo Linck.
Faltando apenas um gol para conseguir o empate heroico, o FC Cascavel se lançou com tudo para o ataque e teve um terceiro pênalti marcado. Após toque no braço de Matheus Felipe, a arbitragem assinalou nova penalidade. Dessa vez, Carlos Henrique assumiu a responsabilidade, mas acabou mandando para fora, fechando o jogo em 4 a 3.FICHA TÉCNICAFC CASCAVEL X ATHLETICO-PRLocal: Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel (PR)Data e hora: 06/03/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: João Paulo Romano Queiroz (PR)Assistentes: Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR) e Ronald Germano Welter (PR)Cartões amarelos: Jader, João Vialle (Athletico-PR), Mikael Doka (FC Cascavel)Cartões vermelhos: -
GOLS: Jader (19'/1°T) (0-1), Willian Gomes (32'/1°T) (1-1), Rômulo (34'/1°T) (1-2), Jader (38'/1°T) (1-3), Julimar (47'/1°T) (1-4), Robinho (9'/2°T) (2-4), Robinho (28'/2°T) (3-4)
FC CASCAVEL (Técnico: Tcheco)Heverton; Lucas Oliveira, Diego Giaretta (Vinícius Balotelli, aos 0'/2°T) e Willian Gomes; Mikael Doka (Carlos Henrique, aos 32'/2°T), Fabrício Bigode (Núbio Flávio, aos 40'/2°T), França (Gama, aos 0'/2°T), Robinho e Wilian Simões; Léo Itaperuna e Samuel (Jajá, aos 18'/2°T).
ATHLETICO-PR (Técnico: Wesley Carvalho)
Léo Linck; João Vialle, Lucas Halter, Luan Patrick e Pedrinho; Pierre, Davi Araújo (Bissoli, aos 12'/2°T) e Jader (João Pedro, aos 20'/2°T); Daniel Cruz (Matheus Felipe, aos 32'/2°T), Julimar (Vinicius Kauê, aos 32'/2°T) e Rômulo (Juninho, aos 12'/2°T).