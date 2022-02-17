Em jogo quente, Náutico vence Vera Cruz pelo Campeonato Pernambucano

Jogando fora de casa, o Náutico venceu o Vera Cruz por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (17). Os gols do Timbu foram anotados por Juninho Carpina e Júlio. Enquanto isso, Jailton descontou para os donos da casa. O resultado fez o Alvirrubro chegar aos nove pontos e assumir a 4ª colocação do estadual.
Agora, os dois clubes voltam a campo em competições diferentes. No domingo (20), o Náutico visita o CSA, às 16h, pela Copa do Nordeste. Enquanto isso, pelo Campeonato Pernambucano, o Vera Cruz enfrenta o Sete de Setembro na terça-feira (22), às 15h, fora de casa.TIMBU NA FRENTEO começo do jogo foi bem equilibrado em Caruaru. Atuando como mandante e diante de um adversário com time misto, o Vera Cruz tentou sair para o jogo com a intenção de abrir o placar cedo.
Entretanto, com o passar do tempo, o Náutico foi crescendo no jogo e fazendo valer o seu favoritismo. Aos 12 minutos veio o gol. Em falta sofrida por ele mesmo, Juninho bateu no canto do goleiro e mandou a bola no ângulo, colocando o Timbu na frente.
CONTINUOU EM CIMADepois do gol sofrido, o Vera Cruz voltou a se soltar mais na partida, mas apesar de chegar mais ao ataque, o time da casa conseguiu finalizar pouco em gol, fazendo Bruno trabalhar apenas em um chute de Vinícius Caveira.
Por outro lado, mesmo com o resultado ao seu favor, o Náutico não diminuiu o ritmo e chegou com mais perigo. Apesar disso, Juninho Carpina e Pedro Vitor não tiveram sucesso em suas investidas.
UM PARA CADALogo na volta para o segundo tempo, o Náutico ampliou a vantagem. Lançado no intervalo na vaga de Eduardo, Júlio recebeu cruzamento e testou para o gol para fazer o segundo.
Entretanto, a alegria do Timbu durou pouco. Minutos depois, a arbitragem pegou toque de mão de Carlão dentro da área. Na cobrança, Jailton cobrou bem e diminuiu para o Vera Cruz.
MUITA CONFUSÃO, POUCO FUTEBOLDepois do gol, o Vera Cruz se animou na partida e, por pouco, não empatou o jogo. Em cobrança de falta similar a do gol de Juninho Carpina, Sinho acertou a trave.
O restante da partida em Caruaru foi muito tumultuado. Com diversas discussões e faltas, o jogo ficou travado e poucas chances aconteceram de lado a lado, fechando o placar em 2 a 1 para o Náutico.FICHA TÉCNICAVERA CRUZ X NÁUTICOLocal: Antônio Inácio, em Caruaru (PE)Data e hora: 17/02/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Humberto Martins Dias Silva (PE)Cartões amarelos: Luan, Juninho Carpina, Carlão, Wagninho, Richard Franco, Luís Felipe (Náutico), Índio, Jari, Matheus Rosas, Cleyton, Vinícius Caveira (Vera Cruz)Cartões vermelhos: Márcio (Vera Cruz), Júlio (Náutico)
GOLS: Juninho Carpina (12'/1°T) (0-1), Júlio (4'/2°T) (0-2), Jailton (7'/2°T)
VERA CRUZ (Técnico: Gabriel Lisboa)Ciriaco; Sinho (Ruan Costa, aos 45'/2°T), Jari, Márcio e Kleiton; Ramires, Jailton (Edson, aos 45'/2°T) e Índio (Nego Biza, aos 0'/2°T); Matheus Rosas (Landoka, aos 35'/2°T), Vinicius Caveira e Braga.
NÁUTICO (Técnico: Felipe Conceição)
Bruno; Thassio, Carlão, João Paulo e Luan; Richard Franco, Wagninho e Eduardo Teixeira (Júlio, aos 0'/2°T); Pedro Vitor (Luís Felipe, aos 19'/2°T), Juninho Carpina (Alemão, aos 35'/2°T) e Robinho (Kauan Maranhão, aos 14'/2°T) (Jhon Kennedy, aos 35'/2°T).