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Em jogo pouco inspirado, Itália e Polônia empatam pela Liga das Nações

Visitantes seguem na liderança do Grupo 1, com uma vitória e dois empates.
Donos da casa ocupam a terceira colocação...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 17:53
Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Em jogo válido pela terceira rodada da Liga das Nações, a Itália empatou com a Polônia, fora de casa, por 0 a 0. As duas equipes criaram pouco e não conseguiram balançar as redes.POUCA CRIAÇÃOMesmo jogando fora de casa, a Itália foi melhor que a Polônia. Porém, foi pouco efetiva. Finalizou muito ao gol, mas não conseguiu abrir o placar. Só acertou a baliza adversária em três oportunidades, mesmo número de vezes que os mandantes.
NO TOPOInvicta na Liga das Nações, a Itália é a líder do Grupo 1. A seleção italiana tem cinco pontos em três jogos. São dois empates e apenas uma vitória. A Polônia soma quatro pontos.
OUTRO JOGO DO HORÁRIO​Pelo Grupo 2, a Dinamarca venceu a Islândia por 3 a 0. Sigurjonsson, contra, Eriksen e Skov garantiram a primeira vitória da seleção dinamarquesa na competição.

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