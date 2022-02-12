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futebol

Em jogo polêmico, Real Madrid empata com Villarreal fora de casa

No primeiro tempo, Vinícius Júnior foi agredido, mas árbitro não foi acionado pelo árbitro de vídeo...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 14:25
Em jogo polêmico, o Real Madrid empatou sem gols com o Villarreal, no Estádio Madrigal, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi marcado por agressões à Vinícius Júnior, que não foram conferidas pelo árbitro no VAR. Apesar do tropeço, o Real segue na liderança da competição. PRIMEIRO TEMPO COM POLÊMICAS
O primeiro tempo no Madrigal foi equilibrado e com muitas polêmicas. O Real Madrid assustava nas subidas de Vinícius Júnior pela esquerda. O brasileiro foi caçado pela defesa do Villarreal e chegou a ser agredido por Albiol e Foyth, mas o árbitro de vídeo não chamou o árbitro de campo para avaliar o lance no VAR, e prevaleceu apenas os cartões amarelos.
Já o Villarreal assustava também pela esquerda nos ataques com Chukwueze e Lo Celso nas costas do Marcelo. Pelo alto, Submarino Amarelo levava perigo e chegou a acertar a trave de Courtois, mas não conseguiram tirar o zero do placar antes do intervalo. DOMÍNIO DO REAL
Na etapa final, o Real Madrid cresceu de produção e teve o controle das ações. O time de Carlo Ancelotti finalizou 10 vezes contra apenas três dos donos da casa, mas faltou pontaria para balançar a rede e conquistar os três pontos. Sendo assim, a partida terminou empatada sem gols.SEGUE O LÍDER
Com o empate, o Real Madrid chegou aos 54 pontos e garantiram a liderança por mais uma rodada, com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Sevilla. Já o Villarreal chegou aos 36 pontos e ocupa o 5º lugar.
Crédito: ViníciusJúniorfoicaçadopelamarcaçãodoVillarreal (Foto:JOSEJORDAN/AFP

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