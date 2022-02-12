Em jogo polêmico, Real Madrid empata com Villarreal fora de casa

Em jogo polêmico, o Real Madrid empatou sem gols com o Villarreal, no Estádio Madrigal, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi marcado por agressões à Vinícius Júnior, que não foram conferidas pelo árbitro no VAR. Apesar do tropeço, o Real segue na liderança da competição. PRIMEIRO TEMPO COM POLÊMICAS

O primeiro tempo no Madrigal foi equilibrado e com muitas polêmicas. O Real Madrid assustava nas subidas de Vinícius Júnior pela esquerda. O brasileiro foi caçado pela defesa do Villarreal e chegou a ser agredido por Albiol e Foyth, mas o árbitro de vídeo não chamou o árbitro de campo para avaliar o lance no VAR, e prevaleceu apenas os cartões amarelos.

Já o Villarreal assustava também pela esquerda nos ataques com Chukwueze e Lo Celso nas costas do Marcelo. Pelo alto, Submarino Amarelo levava perigo e chegou a acertar a trave de Courtois, mas não conseguiram tirar o zero do placar antes do intervalo. DOMÍNIO DO REAL

Na etapa final, o Real Madrid cresceu de produção e teve o controle das ações. O time de Carlo Ancelotti finalizou 10 vezes contra apenas três dos donos da casa, mas faltou pontaria para balançar a rede e conquistar os três pontos. Sendo assim, a partida terminou empatada sem gols.SEGUE O LÍDER

Com o empate, o Real Madrid chegou aos 54 pontos e garantiram a liderança por mais uma rodada, com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Sevilla. Já o Villarreal chegou aos 36 pontos e ocupa o 5º lugar.