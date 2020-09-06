Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em jogo muito movimentado, Brasil de Pelotas vence o Náutico pela Série B

O Xavante saiu na frente no primeiro tempo, tomou o empate no começo do segundo, mas conseguiu marcar o gol da vitória em cobrança de pênalti e garantir os três pontos...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 22:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 22:59
Crédito: Twitter Brasil de Pelotas
No estádio Bento Freitas, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas derrotou o Náutico pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Xavante chega a 12ª colocação e soma 9 pontos. O Timbu permanece com 10 pontos e agora está em 10º lugar.Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visita o Guarani, no Brinco de Ouro. Já o Náutico recebe o Botafogo-SP, nos Aflitos. Ambas as partidas serão realizadas no dia 12 de setembro.
A partida O Náutico ficou com a bola no começo de jogo, mas não mostrava muito saber o que fazer com ela. Tocava de um lado para o outro, virava o jogo, mas o Timbu não conseguia construir oportunidades.
O Brasil de Pelotas também não era muito efetivo, mas em chutaço de fora da área conseguiu abrir o placar. Sousa recebeu a bola e mandou uma cacetada da intermedia e marcou um golaço: 1 a 0 para o Xavante.
O Náutico respondeu rápido ao gol. Erick arriscou de fora da área, mas Rafael estava muito bem colocado para fazer uma excelente defesa e evitar que o Brasil de Pelotas empatasse o jogo.
O jogo era movimentado, pois as duas equipes arriscavam bastante. No entanto, as muitas finalizações das duas equipes não ofereciam muito perigo aos goleiros.
O Náutico voltou do intervalo voando e logo de cara achou seu gol. O goleiro Rafael Martins, do Brasil de Pelotas, não conseguiu segurar a bola, no rebote Dadá estava ligado na jogada e empatou o jogo: 1 a 1.
Mas não deu nem tempo do Timbu curtir a igualdade no placar. Gabriel Poveda é derrubado pelo lateral-direito Hereda e o árbitro não teve dúvida para marcar o pênalti. O próprio Gabriel Poveda bateu e colocou o Brasil de Pelotas outra vez em vantagem: 2 a 1.
O jogo estava alucinante. A resposta do Náutico veio em um chutaço de Thiago Fernandes de fora da área. Ele resolveu arriscar e a bola carimbou a trave do goleiro do Brasil de Pelotas.
O Timbu continuou pressionando e por pouco não marcou em jogada de bola área. Após ótima jogada, Thiago cruzou para Salatiel, que cabeceou por cima do gol e desperdiçou uma ótima chance de empatar.
Na metade do segundo tempo, o Xavante poderia ter ampliado o placar, mas o gol foi anulado. Simião levantou a bola na área, Lázaro cabeceou e marcou. Porém, ele cometeu falta na hora da finalização e o árbitro anulou.
O Náutico partiu para cima no final do jogo em busca do empate, mas a defesa do Brasil de Pelotas conseguiu segurar bem o ímpeto do ataque do Timbu e garantir o resultado positivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados