Em jogo muito movimentado, Brasil de Pelotas vence o Náutico pela Série B

Crédito: Twitter Brasil de Pelotas

No estádio Bento Freitas, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas derrotou o Náutico pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Xavante chega a 12ª colocação e soma 9 pontos. O Timbu permanece com 10 pontos e agora está em 10º lugar.Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visita o Guarani, no Brinco de Ouro. Já o Náutico recebe o Botafogo-SP, nos Aflitos. Ambas as partidas serão realizadas no dia 12 de setembro.

A partida O Náutico ficou com a bola no começo de jogo, mas não mostrava muito saber o que fazer com ela. Tocava de um lado para o outro, virava o jogo, mas o Timbu não conseguia construir oportunidades.

O Brasil de Pelotas também não era muito efetivo, mas em chutaço de fora da área conseguiu abrir o placar. Sousa recebeu a bola e mandou uma cacetada da intermedia e marcou um golaço: 1 a 0 para o Xavante.

O Náutico respondeu rápido ao gol. Erick arriscou de fora da área, mas Rafael estava muito bem colocado para fazer uma excelente defesa e evitar que o Brasil de Pelotas empatasse o jogo.

O jogo era movimentado, pois as duas equipes arriscavam bastante. No entanto, as muitas finalizações das duas equipes não ofereciam muito perigo aos goleiros.

O Náutico voltou do intervalo voando e logo de cara achou seu gol. O goleiro Rafael Martins, do Brasil de Pelotas, não conseguiu segurar a bola, no rebote Dadá estava ligado na jogada e empatou o jogo: 1 a 1.

Mas não deu nem tempo do Timbu curtir a igualdade no placar. Gabriel Poveda é derrubado pelo lateral-direito Hereda e o árbitro não teve dúvida para marcar o pênalti. O próprio Gabriel Poveda bateu e colocou o Brasil de Pelotas outra vez em vantagem: 2 a 1.

O jogo estava alucinante. A resposta do Náutico veio em um chutaço de Thiago Fernandes de fora da área. Ele resolveu arriscar e a bola carimbou a trave do goleiro do Brasil de Pelotas.

O Timbu continuou pressionando e por pouco não marcou em jogada de bola área. Após ótima jogada, Thiago cruzou para Salatiel, que cabeceou por cima do gol e desperdiçou uma ótima chance de empatar.

Na metade do segundo tempo, o Xavante poderia ter ampliado o placar, mas o gol foi anulado. Simião levantou a bola na área, Lázaro cabeceou e marcou. Porém, ele cometeu falta na hora da finalização e o árbitro anulou.