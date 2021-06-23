Em jogo movimentado, São Paulo empata com o Cuiabá e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

Crédito: AssCom/Dourado

O São Paulo empatou com o Cuiabá por 2 a 2 no Morumbi, na noite desta quarta-feira (23), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e segue sem vencer na competição. O Tricolor saiu na frente com Benítez, mas Rafael Gava e Elton viraram para o Dourado. Gabriel Sara empatou ainda na primeira etapa, dando números finais ao jogo.

GALERIAMbappé pede para deixar o PSG, Sergio Ramos perto de definir futuro, Bayern entra na briga por Haaland… O Dia do Mercado​Agora, os dois times voltam a campo já neste final de semana. O São Paulo enfrenta o Ceará, no domingo (27), às 20h30, no Castelão, enquanto o Cuiabá pega o Sport, no mesmo dia e horário, na Ilha do Retiro. Ambas as equipes têm três pontos na classificação, com o São Paulo na 18ª e o Cuiabá na 16ª colocação.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO JOGO COMEÇA CADENCIADO E SÃO PAULO ACERTA A TRAVEA partida iniciou com o São Paulo tentando chegar mais ao ataque e o Cuiabá se defendendo na busca de um contra-ataque. Aos três, Welington recebeu de Léo próximo à lateral esquerda e tentou o cruzamento. Marllon fez o corte de cabeça, antes de a bola chegar a Eder.

Com 12 minutos, Benítez cobrou escanteio na medida para Gabriel Sara, que desviou de cabeça e viu a bola explodir no travessão do goleiro Walter.

TRICOLOR É MELHOR NA PARTIDA E ABRE O PLACAROs minutos seguiram e o São Paulo chegava no ataque com facilidade. Aos 16, Liziero conseguiu a recuperação e ligou o contra-ataque. A bola chegou a Rigoni, que puxou para dentro e finalizou de canhota. Walter encaixou.

O gol parecia questão de tempo e veio com 17 minutos. Orejuela recebeu pela direita e achou Rigoni no meio, que deu tapa de primeira e deixou Benítez em ótimas condições. O argentino bateu na saída do goleiro para abrir o placar.

CUIABÁ APROVEITA BOBEIRA DA ZAGA E EMPATANo entanto, não deu tempo nem do São Paulo comemorar. Aos 22, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro marcou falta de Wellington em João Lucas. Após os dois discutirem, sobrou um cartão amarelo para o lateral do São Paulo.

Na cobrança da falta, a bola bateu em Benítez e sobrou para Marllon, que só arrumou para Rafael Gava acertar um belíssimo chute da entrada da área. Chute no ângulo de Volpi para empatar a partida no Morumbi.

CUIABÁ VIRA E SÃO PAULO EMPATA NA SEQUÊNCIAAntes do final da primeira etapa, o Cuiabá virou a partida. O São Paulo teve escanteio, mas não aproveitou e o Dourado finalizou a chance. Aos 38, um contra-ataque de "manual". Rafael Gava recebeu pela direita e cruzou na medida para Elton, que cabeceou rasteiro e no canto direito de Tiago Volpi.

No entanto, ainda teve tempo do Tricolor empatar a partida. Diego Costa lançou em profundidade para Rigoni, que cruzou de direita na medida para Gabriel Sara. De cabeça, o camisa 21 desviou e igualou o placar no Morumbi.

SEGUNDO TEMPO INICIA MOVIMENTADO E COM CONFUSÃONa volta após o intervalo, a equipe do São Paulo buscou mais o ataque e quase chegou ao gol de empate logo com um minuto. Rigoni ajeitou para Benítez, que bateu de fora da área para boa defesa de Walter.

Na sequência, Daniel Alves e Clayson se desentenderam e o atacante do Cuiabá reclamou de agressão do camisa dez são-paulino. Após quatro minutos de paralisação, o árbitro não marcou falta e nem deu cartão para nenhum dos dois jogadores.

JOGO FICA SONOLENTO, MAS SÃO PAULO ACORDA E ACERTA A TRAVE​O jogo passava e o São Paulo não conseguia mais incomodar a defesa do Cuiabá, que se postava bem na marcação. O Dourado quase chegou com perigo aos 21. Lucas Hernandez tabelou com Elton e foi desarmado por Welington no momento da finalização.

O São Paulo chegou com perigo aos 25 minutos. Benítez tabelou, recebeu na entrada da área e arriscou o chute, mas a bola saiu acima do gol de Walter. Logo em seguida, com 29 minutos, Liziero lançou Vitor Bueno, que invadiu a área e bateu cruzado, acertando a trave.

SÃO PAULO NÃO CRIA MUITO E JOGO TERMINA EMPATADOMesmo precisando do resultado, o Tricolor não conseguia acertar muitos lances de ataque. Após uma bobeira do goleiro Walter, o São Paulo teve a chance de fazer o terceiro gol. Gabriel Sara bateu de primeira, mas o goleiro cuiabano se recuperou e defendeu.

No último lance, aos 53 minutos, Daniel Alves cruzou e Bruno Alves cabeceou para defesa tranquila de Walter. Fim de jogo e Tricolor segue sem vencer no Campeonato Brasileiro desta temporada.

SÃO PAULO 2 X 2 CUIABÁLocal: Estádio do MorumbiData e horário: 22 de junho de 2021, às 19hÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Cartões amarelos: Wellington (SAO), João Lucas (CUI)Cartões vermelhos: Gols: Benítez (17'/1ºT) (1-0), Rafael Gava (23'/1ºT) (1-1), Elton (38'/1ºT) (1-2) e Gabriel Sara (42'/1ºT) (2-2)

SÃO PAULOVolpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Orejuela (Daniel Alves, Intervalo), Liziero, Gabriel Sara (Rojas, aos 40'/2ºT), Rigoni (Talles, aos 31'/2ºT), Benítez e Welington (Pablo, aos 31'/2ºT); Eder (Vitor Bueno, aos 19'/2ºT). Técnico: Hernán Crespo