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Em jogo movimentado, Monaco abre boa vantagem, leva susto, mas segura vitória contra o Montpellier

Resultado aproxima time do Principado dos líderes do Campeonato Francês...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 19:20
Crédito: Pascal GUYOT / AFP
O Monaco venceu o Montpellier por 3 a 2, no Stade de la Mosson, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Quando os visitantes abriram 3 a 0, o jogo parecia definido. No entanto, os donos da casa mostraram poder de reação e quase empataram o confronto. Volland e Ben Yedder (2) fizeram os gols do Monaco. Wahi e Delort descontaram para o Montpellier.Confira a tabela do futebol francêsJEJUM Com o resultado negativo, o Montpellier acumula mais um jogo sem vitória dentro de casa. A última vez que a equipe ganhou uma partida em seus domínios foi em 22 de novembro de 2020.PRIMEIRO TEMPOO Monaco dominou o Montpellier durante toda a primeira etapa. Os donos da casa se defenderam no 5-3-2 e atacavam, principalmente, pelo contra-ataque. Por sua vez, os visitantes subiram a marcação e jogaram no campo ofensivo durante boa parte do primeiro tempo.DOMÍNIO DO MONACOApós um lindo voleio de Ben Yedder que explodiu no travessão, o alemão Volland pegou o rebote e, com um chute forte e rasteiro, abriu o placar. Pouco mais de dez minutos depois, o brasileiro Caio Henrique cruzou bola na cabeça de Bem Yedder que só precisou escorar para o fundo do gol. No começo do segundo tempo, o atacante francês mais um, dessa vez, de pênalti.MONTPELLIER REAGEQuando a partida estava 3 a 0 e o resultado aparentemente definido, o time da casa reagiu. Em cruzamento pela direita, Laborde furou, mas Wahi, que tinha acabado de entrar, vinha logo atrás e estufou a rede. Cinco minutos depois, a zaga do Monaco não conseguiu afastar o perigo, e Delort fez o segundo gol após mais um cruzamento pela direita.MAIS EMOÇÕESPelo lado do Montpellier, Delort acertou um lindo chute que tinha a direção do ângulo, mas Lecomte espalmou com uma mão e evitou o gol do empate. Pelo lado do Monaco, Ben Yedder deu lindo passe para Golovin, que driblou o goleiro e chutou rasteiro, mas a zaga do time da casa tirou em cima da linha, o que seria o quarto gol.

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