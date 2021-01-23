futebol

Em jogo movimentado, Mainz 05 vira para cima do RB Leipzig

Vice-líder do Alemão tropeça na competição, após estar duas vezes na frente no placar...
LanceNet

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 13:25

Crédito: Reprodução/Twitter
Com um primeiro movimentado, o Mainz 05 derrotou o RB Leipzig por 3 a 2, de virada, pelo Campeonato Alemão, neste sábado. O Red Bull chegou a ficar duas vezes na frente, com gols de Adams e Halstenberg, mas Niakhate empatou. Na etapa final, Barreiro deu a vitória ao Mainz.+Veja a tabela da Bundesliga
RB começa forte
A equipe do Leipzig teve um início de partida bastante ofensivo. O Red Bull sufocou o adversário nos primeiros minutos e logo conseguiu abrir o placar com Adams, aos 15.
Resposta rápida
O Mainz não se abalou com o gol sofrido e foi buscar o empate ainda na etapa inicial. Logo aos 24 minutos, Niakhate conseguiu igualar o marcador.
Lá e cá
A partida seguiu muito movimentada até o intervalo. Logo após o empate, foi a fez do Leipzig voltar a balançar as redes, desta vez com Halstenbertg. Porém, cinco minutos depois, Niakhate marcou de novo e igualou o placar novamente.
Virada
O ritmo da partida seguiu forte para o segundo tempo. Logo aos cinco minutos, Leandro Barreiro balançou as redes para virar o placar para o Mainz.
Jogo controlado
Após assumir a liderança da partida, o Mainz soube diminuir o ritmo para administrar o resultado até o apito final e confirmar a vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

