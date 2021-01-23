Em jogo movimentado, Mainz 05 vira para cima do RB Leipzig

Com um primeiro movimentado, o Mainz 05 derrotou o RB Leipzig por 3 a 2, de virada, pelo Campeonato Alemão, neste sábado. O Red Bull chegou a ficar duas vezes na frente, com gols de Adams e Halstenberg, mas Niakhate empatou. Na etapa final, Barreiro deu a vitória ao Mainz.
RB começa forte
A equipe do Leipzig teve um início de partida bastante ofensivo. O Red Bull sufocou o adversário nos primeiros minutos e logo conseguiu abrir o placar com Adams, aos 15.
Resposta rápida
O Mainz não se abalou com o gol sofrido e foi buscar o empate ainda na etapa inicial. Logo aos 24 minutos, Niakhate conseguiu igualar o marcador.
Lá e cá
A partida seguiu muito movimentada até o intervalo. Logo após o empate, foi a fez do Leipzig voltar a balançar as redes, desta vez com Halstenbertg. Porém, cinco minutos depois, Niakhate marcou de novo e igualou o placar novamente.
Virada
O ritmo da partida seguiu forte para o segundo tempo. Logo aos cinco minutos, Leandro Barreiro balançou as redes para virar o placar para o Mainz.
Jogo controlado
Após assumir a liderança da partida, o Mainz soube diminuir o ritmo para administrar o resultado até o apito final e confirmar a vitória.