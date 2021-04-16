Em jogo movimentado, Everton e Tottenham empatam no Inglês

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP

Tudo igual em Liverpool. Everton e Tottenham se enfrentaram em um confronto direto pelo Campeonato Inglês e as equipes empataram em 2 a 2. Sigurdsson e Kane, cada um duas vezes, marcaram os gols da partida no Goodison Park.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSEMPRE ELE​Em um primeiro tempo dominado pelo Everton, quem abriu o placar foi o Tottenham. Aos 27 minutos, Ndombélé cruzou da esquerda e o zagueiro Keane tentou cortar, mas não conseguiu. A bola sobrou para Harry Kane, sozinho, que inaugurou o marcador.

DUAS VEZES SIGURDSSONAinda na etapa inicial, o Everton chegou ao empate com o camisa 10 Sigurdsson. James Rdríguez foi derrubado por Reguillón dentro da área e o meia islandês converteu cobrança de pênalti. Na etapa final, Coleman tabelou com Richarlison e cruzou na medida para Sigurdsson bater de chapa com muita categoria no canto de Lloris.

ELE DE NOVOPouco depois da virada, porém, Harry Kane marcou mais uma vez. Lamela cruzou da direita, Keane tentou cortar de cabeça, mas a bola bateu nas costas de Holgate e sobrou para o atacante do Tottenham. De primeira, o camisa 10 bateu forte, empatou o jogo e chegou aos 21 gols na Premier League. Ele é o artilheiro do torneio.

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