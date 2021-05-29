Em jogo movimentado e com uma expulsão, Vila Nova e Botafogo empatam na estreia da Série B

Não foi a estreia que o Alvinegro Carioca esperava. Na noite desta sexta-feira, Vila Nova e Botafogo empataram em 1 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em partida válida pela primeira rodada da Série B. Apesar de ter um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Tigre saiu na frente com Willian Formiga. Contudo, minutos depois, Rafael Navarro igualou o marcador e salvou o Glorioso da derrota.
O Vila Nova volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Bahia no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 16h30, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Já o Botafogo encara o Coritiba, no próximo sábado, no estádio Nilton Santos, às 21h, em jogo válido pela segunda rodada da Série B.
Os primeiros 20 minutos de Botafogo e Vila Nova na Série B não tiveram muita criatividade ou emoção. Até este o momento, a partida estava truncada e as duas equipes pouco chegavam ao gol adversário. Assim, o confronto ficou mais presente no meio de campo.
A única boa chance surgiu com Ronald, pela lado direita. Aos oito minutos de partida, o camisa 31 do Alvinegro fez boa jogada e conseguiu descolar cruzamento para a pequena área. O centroavante Rafael Navarro conseguiu a finalização, e a bola foi para fora, mas com perigo ao gol de Georgemy.GOL ANULADO
Depois dos 20 minutos iniciais, o Botafogo começou a se encontrar na partida e criar boas chances. Aos 22, Romildo cruzou na área, Pedro Castro conseguiu a cabeçada, que desviou em Rafael Navarro e sobrou para Marco Antônio estufar as redes. No entanto, o camisa 70 estava à frente do último defensor do Tigre, e a arbitragem anulou corretamente o gol.O CIRÚRGICO PAULO VICTOR
Apesar do Botafogo começar a ditar o ritmo da partida, o Vila Nova conseguiu responder. Pedro Junior fez boa jogada, passou pela marcação e avançava em direção ao gol alvinegro. Contudo, Paulo Victor conseguiu um carrinho por trás preciso na bola. Caso tivesse errado o bote, poderia ter cometido pênalti ou deixado o camisa 7 do Tigre cara a cara com Douglas Borges.
A outra boa chance surgiu aos 30 minutos, quando Kelvin puxou contra-ataque, carregou até a intermediária e bateu de esquerda. A finalização obrigou Douglas Borges a mandar para escanteio.BOTAFOGO DESPERDIÇA CHANCES
Depois das oportunidades citadas acima, o Vila Nova pouco fez, mas o Botafogo não conseguiu aproveitar as chances criadas. A primeira veio com Gilvan. Após cobrança de falta de Ricardinho, Georgemy saiu mal e a bola sobrou para o zagueiro do Alvinegro. Como ele não esperava a falha do goleiro, não conseguiu concluir ao gol.
A outra boa chance veio com Marco Antônio. O atacante Ronald fez mais uma boa jogada pela direita e encontrou o camisa 70 livre dentro da área. No entanto, Marco Antônio se afobou e finalizou muito mal. O ponta ainda tinha tempo e liberdade para finalizar com mais qualidade. FESTIVAL DE FALTAS E EXPULSÃO
No primeiro tempo, o Vila Nova cometeu 14 faltas e foi para os vestiários com um jogador a menos. Aos 40 minutos, Marco Antônio puxou contra-ataque e foi derrubado por Deivid. Assim, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli sinalizou a falta e mostrou o segundo cartão amarelo para Deivid.QUEM NÃO FAZ, LEVA
Mesmo com um jogador a mais em campo, o Botafogo não conseguiu aproveitar, e a máxima "quem não faz, leva" se fez presente. Após cobrança de escanteio, a bola foi lançada para a entrada da área, mas a defesa do Alvinegro Carioca deu bobeira e esqueceu de colocar um jogador ali. Willian Formiga não perdoou, encheu o pé e colocou o Tigre em vantagem no OBA.BOTAFOGO RESPONDE
O Alvinegro Carioca não perdeu tempo e rapidamente deu a resposta. Chay recebeu passe de Marco Antônio na entrada da área e, mesmo pressionado, conseguiu encontrar ótimo passe para Rafael Navarro, que dominou e bateu de chapa no canto do goleiro para deixar o jogo empatado.FICHA TÉCNICAVila Nova 1 x 1 Botafogo
Data/Hora: 28/05/2021, às 21h30Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
Cartões amarelos: Deivid e Kelvin (VIL) Ronald e Ricardinho (BOT) Cartões vermelhos: Deivid (VIL)Gols: Willian Formiga (0-1)(13'/2ºT), Rafael Navarro (1-1)(13'/2ºT)
VILA NOVA: Georgemy; Pedro Bambu, Rafael Donato (Renato 46'/1ºT), Wallison Maia, Willian Formiga; Deivid, Dudu, Arthur Rezende (Ikaro 41'/2ºT); Pedro Júnior (Danilo Belão 41'/2ºT), Henan (Cardoso 19'/2ºT), Kelvin. Técnico: Wagner Lopes.
BOTAFOGO: Douglas Borges; Warley (Daniel Borges 24'/2ºT), Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Romildo (Guilherme Santos 24'/2ºT), Ricardinho (Chay 01'/2ºT), Pedro Castro; Ronald (Felipe Ferreira 32'/2ºT), Rafael Navarro, Marco Antônio (Marcinho 32'/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca