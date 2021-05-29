Em jogo movimentado, CRB e Remo ficam no empate

Crédito: Sandro Galtan/Remo

No Rei Pelé, CRB e Remo protagonizaram um belo jogo, que terminou empatado por 2 a 2. Destaque para a reação do Galo, que saiu atrás do marcador e arrancou o empate nos minutos finais.

Calendário

Na próxima jornada, o CRB mede forças contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Remo recebe o Brasil de Pelotas.

Remo acelerado

O time do Pará começou o duelo de maneira alucinante. Em apenas 20 minutos, o Remo vencia por 2 a 0 com gols de Lucas Siqueira. No primeiro, o volante aproveitou a falha na marcação na cobrança de lateral. No segundo gol, Marlon soltou o pé, o goleiro deu rebote e Siqueira completou.

CRB reage

O CRB conseguiu diminuir através de Hyuri. Na falha de Marlon, o atacante dominou a bola e tocou na saída do goleiro, 2 a 1.

Jogo Aberto

Nos primeiros minutos da etapa final os dois times resolveram atacar, o que deixou o jogo mais agradável. No prejuízo, o CRB era mais atirado e tentava pressionar o Remo, que marcava bem as ações.

Chance do empate

A bola da igualdade do CRB caiu nos pés de Diego Torres. Na finalização da entrada da área, a bola pegou na trave e deixou o grito de gol preso na garganta.

Pressão surte efeito