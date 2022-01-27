Em jogo movimentado, Atlético-GO vence o CRAC pelo Campeonato Goiano

Na noite desta quarta-feira (26), Atlético-GO e CRAC se enfrentaram pela 1ª rodada do Campeonato Goiano 2022. Em casa, o Dragão fez a sua parte e venceu por 1 a 0, com gol de Wellington Rato, já na etapa final.

Agora, os dois clubes voltam a campo no domingo (30). Às 15h30, o CRAC recebe o Vila Nova. Enquanto isso, no mesmo horário, o Atlético-GO visita o Iporá. Os dois jogos são válidos pela 2ª rodada do Campeonato Goiano 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSÓ DEU DRAGÃOA primeira metade da etapa inicial foi toda do Atlético-GO. Em casa e com o apoio do seu torcedor, o Dragão partiu para cima e não deixou o CRAC respirar. A primeira chance real de gol saiu em cruzamento de Dudu, que encontrou Dellatorre. O atacante testou firme, mas Dida fez a defesa.

A pressão dos donos da casa seguiu. Outra contratação do time para a temporada, Leandro Barcia recebeu de Dudu, que novamente se apresentou pelo lado direito, e chutou firme. Entretanto, a bola explodiu no travessão. Pelo lado do CRAC, as tentativas de ligação direta com o ataque não estavam dando certo.

FICOU LÁ E CÁDepois da pressão inicial, o Atlético-GO diminuiu o ritmo e o confronto passou a ficar aberto no Antônio Accioly. Ambos os times abusaram do lado direito de seus ataques e criaram boas chances de abrir o placar. Pelo lado do CRAC, Maurício arriscou de fora da área e viu Luan Polli encaixar. Mais tarde, Kairon completou passe da direita e o goleiro do Dragão fez milagre.

Por sua vez, o Atlético-GO acertou a trave em cabeceio de Gabriel. Além dele, Barcia também tentou pelo alto, mas mandou para fora. Antes do intervalo, Dudu ainda arriscou de longe, mas Dida encaixou, levando o 0 a 0 para os vestiários.

VOLTOU ESTUDADO​Diferentemente do primeiro tempo, quando as duas equipes tiveram muitas chances, a primeira metade da etapa final foi de muitos estudos. O Atlético-GO tentou pressionar, enquanto o CRAC cadenciou a partida e apostou novamente nas ligações diretas.

Como resultado das propostas das equipes, cada uma delas teve uma chance, mas ambas não foram chegadas tão perigosas e exigiram pouco trabalho dos goleiros.

RATO NELES!​O jogo seguiu sem grandes chances no Antônio Accioly. Sendo assim, o Atlético-GO contou com um vacilo do zagueiro Gabriel Peres para definir o confronto. Na saída de bola, o defensor do CRAC se enrolou e Dellatorre roubou. O camisa 9 arrancou e cruzou. Livre na segunda trave, Wellington Rato completou de cabeça para o gol e abriu o placar.

Depois da abertura do marcador, o Dragão se fechou no seu campo defensivo e o CRAC tentou o empate. A partida ficou parada por alguns minutos depois que Igor Pupinski e Luan Salles se chocaram com a cabeça. O lateral dos visitantes deixou o campo de ambulância, enquanto o atleta dos donos da casa somente foi substituído. Assim, o jogo se encerrou em 1 a 0.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO X CRAC

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Data e hora: 26/01/2022 - 19h30 (de Brasília)Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Márcio Marques (GO)​Cartões amarelos: Gabriel (Atlético-GO), Marquinhos Bento (CRAC)Cartões vermelhos: -

GOLS: Wellington Rato (30'/2°T) (1-0)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)

Luan Polli; Dudu (Luan Salles, aos 33'/2°T) (Isaac, aos 47'/2°T), Wanderson, Gabriel (Michel, aos 0'/2°T) e Arthur Henrique; Ramon, Marlon Freitas e Jorginho (Rickson, aos 33'/2°T); Wellington Rato, Leandro Barcia (Léo Pereira, aos 21'/2°T) e Dellatorre.

CRAC (Técnico: Wilson Gottardo)

Dida; Duda, Gabriel Peres, Anderson Alagoano e Igor Pupinski (Tchô, aos 47'/2°T); Luis Felipe (Igor Caetano, aos 33'/2°T), Marquinhos Bento e Maurício; Ygor Vinicius, Kairon e Janderson.