Em jogo movimentado, Athletico e Coritiba ficam no empate

Athletico e Coritiba empataram, em 0 a 0, nesta quarta-feira (16). As equipes se enfrentaram no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Coxa assume a liderança, com 15 pontos. Enquanto isso, o Furacão fica na 5ª posição, com 14 pontos. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNA PRESSÃO!

A partida começou bem movimentada e quase abriu o placar aos 12. Na jogada, Alef Manga arriscou pela esquerda, mas a bola foi pelo lado de fora. Dois minutos depois, Léo Cittadini aproveitou cruzamento de Pablo e desviou para o fundo do gol. A arbitragem pegou impedimento e anulou. Depois de uma briga na arquibanca, os times voltaram com maior pressão. Egídio cobrou falta, e Pedro desviou para trás, quase marcando. Sem outras chances, os times foram para o intervalo:

​EM BUSCA DO GOL!

O clássico paranaense seguiu com grande pressão. O Coxa aproveitou o fator casa e nãos eu muitos espaços para o Athletico. Aos 13, a equipe mandante teve grande chance, com Igor Paixão, que mandou de bicicleta. A bola encostou em Thiago Heleno e foi para fora. O Furacão conseguiu dar a resposta aos 20. De dentro da área, Léo Cittadini aproveitou desvio e mandou no travessão. Terans teve grande oportunidade logo depois, mas Muralha conseguiu fazer a defesa. Aos 37, Léo Gamalho recebeu e ganhou da marcação, mandando uma bomba.​FICHA TÉCNICAATHLETICO X CORITIBA

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data: 16/02/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (SC)Auxiliares: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Wagner Junior Bonfim Ledo (PR)​Cartões amarelos: Igor Paixão (Coritiba); Terans e Bissoli (Athletico-PR)Cartões vermelhos: -

GOLS: -

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)

Alex Muralha; Guillermo de los Santos, Henrique e Luciano Castán; Val (Gustavo Bochecha, aos 32’/2°T), Andrey, Régis (Thonny Anderson, aos 19’/2°T) e Egídio; Alef Manga (Matheus Alexandre, aos 40’/2°T), Léo Gamalho e Igor Paixão.

ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)

Santos; Marcinho, Pedro Henrique (Zé Ivaldo, aos 40’/2°T), Thiago Heleno e Abner Vinícius; Erick, Matheus Fernandes e Léo Cittadini (Julimar, aos 34’/2°T); Reinaldo (Carlos Eduardo, aos 28’/2°T), Pablo e Davi Araújo.