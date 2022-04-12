Em jogo morno, Vila Nova e Novorizontino empatam sem gols pela Série B

Em busca da primeira vitória no Brasileirão Série B, Vila Nova e Novorizontino entraram em campo na noite desta terça-feira, no estádio OBA. Mesmo com os dois times mostrando disposição até o fim no duelo dos Tigres, o placar não sofreu alterações em Goiânia para frustração de ambos os lados.

Com o resultado, a equipe comandada por Higo Magalhães chegou aos 2 pontos, pulando para a 5ª colocação, enquanto o time treinado por Allan Aal acabou ficando na 13ª posição, agora com 1 ponto somado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSBOM INÍCIO DO VILA NOVA

Fazendo valer o mando de campo, a equipe do Vila tratou de ir para cima do Novorizontino logo nos primeiros movimentos. Porém, apesar de aparecer mais em seu campo de ataque do que o adversário, pouco conseguiu assustar o goleiro Giovanni até meados dos 15 minutos.

Na sequência, a equipe paulista passou a arriscar mais. Sendo assim, criou uma boa chance com Danielzinho, mas a bola acabou subindo mais do que o esperado. Com Allan Aal tendo que promover uma troca ainda na etapa inicial, ao tirar Bruno Silva, que deixou o campo lesionado, para colocar em seu lugar Barba, viu os mandantes neutralizar suas ações, conseguindo voltar a oferecer maior perigo até meados dos 35 minutos, desperdiçando uma grande de tirar o zero do placar com Pablo, que acabou acertando a trave, para frustração do atleta e da torcida colorada.

RETA FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

Ditando um pouco mais o ritmo, o time goiano seguia ligeiramente melhor. Entretanto, não muito diferente de como foi durante boa parte do tempo na etapa inicial, o Novorizontino apostava em espaços cedidos, enquanto o Vila arriscava mais de fora, como no chute de Pablo Dyego, sendo esse o último lance dando a deixa para a arbitragem, momentos depois, mandar os atletas aos vestiários.

CONFRONTO EQUILIBRADO

No retorno para a etapa complementar, nenhum dos dois treinadores optou por mudanças. Sendo assim, até meados dos 15 minutos, o panorama em campo era de total igualdade em ações, com o famoso 'lá e cá', porém sem exigir muito dos arqueiros.

VAR ANULA PÊNALTI PARA OS MANDANTES

Após promover sua primeira troca no jogo, o técnico Higo Magalhães viu sua equipe melhorar. Sendo assim, aos 16 minutos, após cruzamento de Pablo Dyego, o goleiro Giovanni até chegou a tirar, com o juiz marcando penalidade ao ver um toque de Walber. Entretanto, após checar o VAR, Ivan da Silva Guimarães voltou atrás anulando o lance.

MUDANÇAS POUCO SURTEM EFEITO

Vendo o placar em aberto, os dois treinadores então optaram por algumas modificações, dando prioridade ao sistema ofensivo. Porém, apesar de uma insistência por parte dos donos da casa, mesmo com o gás renovado em campo a bola insistiu em não balançar as redes, parando até na trave no arremate de Jean Silva quase no fim, sendo esse um dos últimos momentos de emoção antes da arbitragem colocar um ponto final na partida realizada no estádio OBA.FICHA TÉCNICAVILA NOVA 0x0 NOVORIZONTINO

Data e horário: 12/04/2022, às 19h (de Brasília)​Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO)Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)Assistentes: Marcos Santos Vieira (AM) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões Amarelos: Danielzinho, 41'/1ºT; Douglas Baggio, 8'/2ºT; Rafinha Silva, 11'/2ºT; Arthur Rezende, 14'/2ºT; Lucas Tocantins, 19'/2ºT

VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva, Renato, Rafael Donato e William Formiga; Rafinha (Daniel Amorim, aos 13'/2ºT), Pablo Roberto (Eberê, aos 36'/2ºT) e Arthur Rezende; Matheuzinho (Jean Silva, aos 36'/2ºT), Victor Andrade (João Lucas, aos 28'/2ºT) e Pablo Dyego.(Técnico: Higo Magalhães)

NOVORIZONTINO: Giovanni; Willean Lepo, Joílson, Walber e Romário; Bruno Silva (Barba, aos 27'/1ºT),Gustavo Bochecha e Danielzinho (Rômulo, aos 36'/2ºT); Douglas Baggio (Léo Tocantins, aos 27'/2ºT), Lucas Tocantins (Cléo Silva, aos 27'/2ºT) e Quirino (Diego Torres, 27'/2ºT).(Técnico: Allan Aal)