Em jogo morno pelo Campeonato Cearense, Fortaleza e Ferroviário empatam sem gols

Pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, Fortaleza e Ferroviário bem que tentaram durante os 90 minutos, mas não conseguiram sair do zero na noite deste sábado, no estádio Raimundão, em Caucaia.
Com o resultado, o Leão seguiu na vice-liderança somando agora 8 pontos. Já o Tubarão, com o empate, permaneceu na ponta, porém agora com 10 pontos.FORTALEZA INICIA MELHOR O CONFRONTO
Na busca de abrir o placar desde os primeiros minutos, o Fortaleza sabia que teria que superar a defesa do Ferroviário. Com isso, até meados dos 20 minutos, apesar da intensa troca de passes por parte do Leão, o goleiro Jonathan seguia atento em investidas como as de Matheus Vargas e Pikachu, porém nenhuma surtindo o efeito esperado mantendo o marcador sem alterações.
PANORAMA DO JOGO SEGUIA IGUAL
Até os acréscimos dados pelo árbitro, o confronto basicamente mantinha-se o mesmo. No entanto, o Tubarão, não querendo apenas defender-se, aventurou-se um pouco em seu campo de ataque, porém exigindo pouco do goleiro Felipe Alves.
Por outro lado, o Leão conseguia criar boas chances como no caso de Éderson. Entretanto, a bola do meia acabou indo para fora passando muito próximo ao travessão.
LEÃO VOLTA BUSCANDO SEU GOL
Apesar das duas substituições promovidas pelo técnico do Ferroviário, colocando Reinaldo e Augusto, respectivamente, quem seguia melhor em campo era a equipe mandante. Com mais algumas chegadas perigosas, a equipe de Léo Porto ainda falhava nas finalizações até meados dos 20 minutos, obrigando o comandante a também promover uma troca ao colocar Osvaldo no confronto visando aumentar seu poder ofensivo.
EQUIPE VÃO PARA O TUDO OU NADA
Na reta final da partida, o placar ainda seguia sem alterações. Sendo assim, apostando suas últimas fichas, os comandantes então promoveram suas últimas trocas, porém de nada adiantou dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no Raimundão, em Caucaia.
FICHA TÉCNICAFORTALEZA x FERROVIÁRIO - SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO CEARENSEEstádio: Raimundão, em Caucaia (CE)Data: 08 de maio de 2021, às 21h (de Brasília)Árbitro: Joanilson Scarcella de LimaAssistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Jailson Albano da SilvaCartões amarelos: Bruno Melo, Benevenuto e Felipe (FOR) / Francisco Diá (FAC)Cartões vermelhos: -
FORTALEZA (Técnico: Léo Porto)Felipe Alves; Tinga, Quintero, Benevenuto e Bruno Melo; Éderson (Felipe, aos 28'/2ºT), Jussa e Marcos Vargas (Isaque, aos 28'/2ºT); Yago Pikachu (Wellington Paulista, aos 28'/2ºT), Robson (Lucas Crispim, aos 39'/2ºT) e David (Osvaldo, aos 19'/2ºT).
FERROVIÁRIO (Técnico: Francisco Diá)Jonathan; Polegar, Vitão, Yuri e Emerson; Wesley Dias, Diego Viana (Sousa Tibira, aos 42'/2ºT) e Mauri (Reinaldo, no intervalo); Berguinho (Roni, aos 31'/2ºT), Wendson, Adilson Bahia (Augusto, no intervalo).