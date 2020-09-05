Em jogo morno, Paraná vence o Figueirense fora de casa

Crédito: Twitter: Figueirense

Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em pleno estádio Orlando Scarpelli, o Paraná derrotou o Figueirense por 1 a 0 e assumiu a liderança momentânea da competição. Com a vitória, o Tricolor foi para 17 pontos. O Figueira permanece com 5 pontos e está no 15º lugar.Na próxima rodada, o Figueirense visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, dia 08 de setembro. Já o Paraná recebe o América-MG, no Durival Britto, no dia 09 de setembro.

O jogo

Figueirense e Paraná fizeram um primeiro tempo bem modorrento. Destaque para o número elevado de cartões amarelos: 5 (3 pelo lado do Figueira, enquanto o Tricolor tomou 2).

Para não dizer que não aconteceu nada na etapa inicial, aos 36 minutos, o Paraná conseguiu criar a única oportunidade mais aguda dos primeiros 45 minutos. Andrey invadiu a área, passou para Bruno Gomes, que bateu forte para grande defesa de Rodolfo Castro.

No segundo tempo, o Figueirense fez em 15 minutos o que não tinha feita na primeira etapa inteira. No primeiro lance, Pedro Lucas bateu forte de fora da área, mas Alisson espalmou. Na outra jogada, Sanchez fez grande jogada pela esquerda e passou para o meio da área, mas Keké pegou mal na bola e desperdiçou grande chance.

E já que o Figueira não aproveitou suas oportunidades, o Tricolor foi lá e abriu o placar. Andrey jogou a bola na área, a defesa do Figueirense bobeou, Bruno Gomes aproveitou e concluiu com perfeição: 1 a 0 Paraná.

O gol deixou o time do Figueira em parafuso, enquanto o Paraná foi para cima em busca de mais gols. No entanto, a falta de pontaria dos paranistas pesou na hora da conclusão e impediram que o Tricolor ampliasse o marcador.