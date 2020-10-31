Em jogo morno, Operário-PR e Botafogo-SP empatam sem gols

Crédito: Divulgação/Botafogo

No Germano Kruger, Operário e Botafogo-SP protagonizaram um jogo frio, que terminou sem gols. Com o placar, o Fantasma fica na 12ª posição, com 23 pontos. A Pantera é a penúltima colocada, com 18 pontos.Na próxima rodada, o Operário-PR visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli. O Botafogo-SP recebe o Cruzeiro, no Santa Cruz.

O jogo

O Operário-PR começou o jogo no campo de ataque. A superioridade era tamanha, que o Bota apenas assistia. Na base do abafa, Jefinho soltou a bomba e a bola explodiu na trave.

Aos poucos, diante da superioridade do Fantasma, o goleiro Derley, do Botafogo-SP, começou a aparecer e fez aos menos três boas defesas na etapa inicial para segurar o empate.

Na etapa final o Botafogo-SP saiu um pouco mais para o ataque. Na melhor chance, Judivan arriscou e Thiago Braga precisou desviar.

Aos 32 minutos o Operário teve a bola da vitória. Thomaz achou Douglas Coutinho, que apareceu inteiro na cabeçada. O problema foi a mira, que mandou a bola para fora.