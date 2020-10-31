AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Em jogo morno, Operário-PR e Botafogo-SP empatam sem gols

Fantasma chegou a pressionar mais o time adversário, mas o goleiro Derley mostrou qualidade e segurou o empate...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 20:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 20:54
Crédito: Divulgação/Botafogo
No Germano Kruger, Operário e Botafogo-SP protagonizaram um jogo frio, que terminou sem gols. Com o placar, o Fantasma fica na 12ª posição, com 23 pontos. A Pantera é a penúltima colocada, com 18 pontos.Na próxima rodada, o Operário-PR visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli. O Botafogo-SP recebe o Cruzeiro, no Santa Cruz.
O jogo
O Operário-PR começou o jogo no campo de ataque. A superioridade era tamanha, que o Bota apenas assistia. Na base do abafa, Jefinho soltou a bomba e a bola explodiu na trave.
Aos poucos, diante da superioridade do Fantasma, o goleiro Derley, do Botafogo-SP, começou a aparecer e fez aos menos três boas defesas na etapa inicial para segurar o empate.
Na etapa final o Botafogo-SP saiu um pouco mais para o ataque. Na melhor chance, Judivan arriscou e Thiago Braga precisou desviar.
Aos 32 minutos o Operário teve a bola da vitória. Thomaz achou Douglas Coutinho, que apareceu inteiro na cabeçada. O problema foi a mira, que mandou a bola para fora.
Nos minutos finais, com o jogo mais aberto, o Operário voltou a criar nova oportunidade. Desta vez, Batatinha recebeu na área e soltou a bomba. Derley apareceu e salvou o Bota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
Coração captado em hospital de Vitória sendo levado para São Paulo
Força-tarefa viabiliza doação de coração do ES para São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados