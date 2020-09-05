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futebol

Em jogo morno, França vence a Suécia na estreia da Liga das Nações

Equipes pouco atacam e Mbappé resolve partida em belo lance individual no fim do primeiro tempo. No último lance, Griezmann bateu pênalti para fora...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 17:44
Crédito: AFP
A França estreou com o pé direito na Liga das Nações. Neste sábado, a atual campeã mundial visitou a Suécia, em Estocolmo, e venceu pelo placar mínimo, com um belíssimo gol de Kylian Mbappé em uma partida com poucas emoções pelo Grupo 3 da Liga A.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESPRIMEIRO TEMPO FRACOOs 45 minutos iniciais foram de dar sono a quem assistiu. A França teve mais a posse de bola, mas pouco produziu, assim como os donos da casa, que finalizaram três vezes, contra apenas uma dos atuais campeões mundiais. E foi justamente nesta única finalização que os franceses abriram o placar. No talento e genialidade de Mbappé, o camisa 10 deu uma caneta no marcador e, quase sem ângulo, conseguiu espaço para marcar.
SEGUNDO TEMPO IGUALA etapa final seguiu o roteiro do primeiro tempo. Sem muitas emoções, o jogo se caminhava para o final sem grandes chances. No último lance da partida, Martial foi derrubado pelo companheiro de Manchester United Lindelöf, dentro da área, e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Griezmann pegou muito embaixo e bateu para fora.​
SITUAÇÃOCom o resultado, a França chega aos três pontos, mas é vice-líder do Grupo 3 da Liga A por conta dos critérios de desempate. Com a vitória de Portugal por 4 a 1 sobre a Croácia, o time de Cristiano Ronaldo lidera a chave.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada, a Suécia novamente joga em casa, mas desta vez contra a seleção de Portugal. O jogo acontece na terça-feira, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e horário, a França recebe a Croácia no Stade de France, em Paris, para a reedição da final da Copa do Mundo de 2018.

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