Em jogo morno, Figueirense e Confiança ficam no 0 a 0 pela Série B

Crédito: Reprodução/Premiere

Na expectativa de deixarem as últimas posições no Brasileirão Série B, os jogadores de Figueirense e Confiança bem que tentaram, mas acabaram fazendo um jogo morno e sem gols na noite deste sábado (29), pela sexta rodada da competição, no estádio Orlando Scarpelli.

Com o resultado, o Figueira chegou aos 5 pontos somados, caindo para a 13ª colocação. Já o Dragão agora com 3 pontos, segue no Z4 na 18ª posição.O jogo

Mesmo atuando longe de seus domínios, a equipe do Confiança não sentiu-se intimidada e foi pra cima do Figueirense. Antes dos primeiros 10 minutos completados, o time sergipano já tentou surpreender o goleiro Sidão no chute cruzado de Bruno Paraíba, não tendo sequência na jogada com Reis.

Até meados dos 25 minutos, poucas eram as chances criadas pelo time da casa. Com isso, o time comandado por Zé Carlos, já que o técnico Matheus Costa, com Covid-19, acabou ficando em Aracaju, apostou em uma marcação alta, deixando o Figueira sem saída de bola de seu campo de defesa.​Na reta final da etapa, o confronto passou a ficar mais equilibrado. Entretanto, as jogadas não surtiram efeito dando a deixa para arbitragem encerrar os primeiros 45 minutos.

Com os times voltando para o segundo tempo com a troca entre goleiros no Confiança, saindo Rafael Santos para dar lugar a Jean Drosny, quem iniciou melhor foi o Figueirense. Até meados dos 10 minutos, a equipe comandada por Elano até chegou a arriscar de longe, como a tentativa de Elyeser, mas a defesa do Dragão conseguiu fazer o desvio.

Não pensando apenas em defender-se o Confiança também arriscou-se em seu campo de ataque. Com isso, aos 23 minutos, talvez o lance de maior perigo na partida até então saiu dos pés de Ari Moura, que acabou acertando a trave do goleiro Sidão.