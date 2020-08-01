Em jogo morno, CSA vence CRB e está na semi do Alagoano

Crédito: Divulgação/CRB

No clássico alagoano deu CSA. No estádio Rei Pelé, o Azulão bateu com o CRB através do gol marcado por Alan Costa. Com o resultado, os dois times estão garantidos na semi do estadual.O jogo

A primeira etapa foi abaixo do esperado no Rei Pelé. Com momentos distintos, CRB e CSA não produziam absolutamente nada e deixavam o clássico gelado.

Na única chance do Azulão o gol saiu. Após cobrança de escanteio, Alan Costa subiu e cabeceou para o fundo da rede do Galo, 1 a 0.

A resposta do CRB veio com Erik, um dos poucos que estavam inspirados. Em chute na entrada da área, ele balançou a rede, mas do lado de fora.

Na etapa final o Galo buscou mais o jogo e assustou através de Igor e João Carlos, mas nas duas, o CRB parou em defesas de Thiago Rodrigues.