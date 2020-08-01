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Em jogo morno, CSA vence CRB e está na semi do Alagoano

Com gol de Alan Costa, o Azulão conseguiu bater o maior rival e garantiu uma vaga entre os quatro melhores...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 22:13

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 22:13

Crédito: Divulgação/CRB
No clássico alagoano deu CSA. No estádio Rei Pelé, o Azulão bateu com o CRB através do gol marcado por Alan Costa. Com o resultado, os dois times estão garantidos na semi do estadual.O jogo
A primeira etapa foi abaixo do esperado no Rei Pelé. Com momentos distintos, CRB e CSA não produziam absolutamente nada e deixavam o clássico gelado.
Na única chance do Azulão o gol saiu. Após cobrança de escanteio, Alan Costa subiu e cabeceou para o fundo da rede do Galo, 1 a 0.
A resposta do CRB veio com Erik, um dos poucos que estavam inspirados. Em chute na entrada da área, ele balançou a rede, mas do lado de fora.
Na etapa final o Galo buscou mais o jogo e assustou através de Igor e João Carlos, mas nas duas, o CRB parou em defesas de Thiago Rodrigues.
Com o passar do tempo, o CSA esfriou como pôde o ritmo da partida e conseguiu sair de campo vitorioso e classificado para a semifinal do Alagoano.

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