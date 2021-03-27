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futebol

Em jogo morno, Confiança e Vitória empatam sem gols

Azulão e Leão pouco fizeram dentro de campo e o placar refletiu o que foi a partida...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 18:04
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
No Barretão, Confiança e Vitória pouco fizeram ao longo dos 90 minutos e terminaram sem gols. Com o placar, o Azulão fica na 4ª colocação do grupo A, com 7 pontos. O Leão é o 3º da chave B, com 9 pontos.
CALENDÁRIO
Na próxima jornada, o Confiança visita o Botafogo-PB e o Vitória recebe o Treze-PB.
BOLA AÉREA
Logo de cara o Confiança percebeu que chegaria ao gol do Vitória através da bola aérea. Sem perder tempo, o time sergipano pressionou o Leão e abusou dos levantamentos. Na melhor chance, Bareiro recebeu na pequena área e exigiu milagre de Lucas Arcanjo.
CONTRA-ATAQUE
O jeito que o Vitória encontrou foi na velocidade. Em uma das descidas rápidas, João Pedro tabelou com David, invadiu a grande área e parou no goleiro Rafael Santos.
ETAPA FINAL MORNA
Nos 45 minutos finais a história foi diferente. Sem inspiração, os dois times pouco criaram. O Vitória foi mais perigoso com David. Pedrinho deixou a marcação na saudade e cruzou para o atacante, que pegou de primeira e mandou para fora.
PRESSÃO FINAL
Aos 36 minutos, Gabriel Bispo parou ataque promissor do Confiança, recebeu o segundo amarelo e deixou o Vitória com um a menos. Diante da superioridade numérica, o Azulão se lançou ao ataque e tentou o gol do triunfo. A chance caiu com Caíque Sá, que fez fila na defesa rival e chutou para fora.

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