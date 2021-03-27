Em jogo morno, Confiança e Vitória empatam sem gols

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

No Barretão, Confiança e Vitória pouco fizeram ao longo dos 90 minutos e terminaram sem gols. Com o placar, o Azulão fica na 4ª colocação do grupo A, com 7 pontos. O Leão é o 3º da chave B, com 9 pontos.

CALENDÁRIO

Na próxima jornada, o Confiança visita o Botafogo-PB e o Vitória recebe o Treze-PB.

BOLA AÉREA

Logo de cara o Confiança percebeu que chegaria ao gol do Vitória através da bola aérea. Sem perder tempo, o time sergipano pressionou o Leão e abusou dos levantamentos. Na melhor chance, Bareiro recebeu na pequena área e exigiu milagre de Lucas Arcanjo.

CONTRA-ATAQUE

O jeito que o Vitória encontrou foi na velocidade. Em uma das descidas rápidas, João Pedro tabelou com David, invadiu a grande área e parou no goleiro Rafael Santos.

ETAPA FINAL MORNA

Nos 45 minutos finais a história foi diferente. Sem inspiração, os dois times pouco criaram. O Vitória foi mais perigoso com David. Pedrinho deixou a marcação na saudade e cruzou para o atacante, que pegou de primeira e mandou para fora.

PRESSÃO FINAL