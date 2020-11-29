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futebol

Em jogo morno, Chelsea e Tottenham empatam sem gols pelo Inglês

Equipes não criam muitas chances, ganham somente um ponto e desperdiçam chance de subir na tabela. Semana é de duelo por competições internacionais para ambos os times...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 15:25

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:25

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Tudo igual no clássico londrino. Pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o Tottenham no Stamford Bridge e, num jogo com poucas emoções, Blues e Spurs empataram sem gols. O resultado não é bom para nenhuma das duas equipes, que brigam na parte de cima da tabela.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePRIMEIRO TEMPO MORNOA primeira etapa não foi de muitas emoções no Stamford Bridge. O Chelsea teve mais a posse de bola e o Tottenham tentava apostar em jogadas rápidas. As duas equipes finalizaram cinco vezes e os Blues chegaram a balançar as redes com Werner, mas o lance foi anulado por impedimento do alemão.
SEGUNDO TEMPO PARECIDOOs 45 minutos finais seguiram a tônica do início de jogo e continuaram sem grandes oportunidades de gols. Jogando em casa, o Chelsea se lançou mais ao ataque para buscar a vitória, enquanto o Tottenham se mostrou satisfeito com o resultado. Os Spurs, assim como no primeiro tempo, só saíram em contra-ataques.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Chelsea encara o Leeds, de novo em casa. O jogo acontece no sábado (5). O Tottenham, por sua vez, tem outro clássico londrino, desta vez com o Arsenal. O jogo será no domingo (6). Antes, porém, os dois times têm partidas por competições europeias. Os Blues pegam o Sevilla, na Liga dos Campeões, e os Spurs jogam com o LASK Linz, na Liga Europa.

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