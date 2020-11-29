Em jogo morno, Chelsea e Tottenham empatam sem gols pelo Inglês

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Tudo igual no clássico londrino. Pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o Tottenham no Stamford Bridge e, num jogo com poucas emoções, Blues e Spurs empataram sem gols. O resultado não é bom para nenhuma das duas equipes, que brigam na parte de cima da tabela.

+ Veja a tabela da Premier LeaguePRIMEIRO TEMPO MORNOA primeira etapa não foi de muitas emoções no Stamford Bridge. O Chelsea teve mais a posse de bola e o Tottenham tentava apostar em jogadas rápidas. As duas equipes finalizaram cinco vezes e os Blues chegaram a balançar as redes com Werner, mas o lance foi anulado por impedimento do alemão.

SEGUNDO TEMPO PARECIDOOs 45 minutos finais seguiram a tônica do início de jogo e continuaram sem grandes oportunidades de gols. Jogando em casa, o Chelsea se lançou mais ao ataque para buscar a vitória, enquanto o Tottenham se mostrou satisfeito com o resultado. Os Spurs, assim como no primeiro tempo, só saíram em contra-ataques.