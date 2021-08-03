Em jogo morno, Brusque e Coritiba empatam sem gols pela Série B

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Não conseguindo repetir a mesma atuação que teve diante do Confiança, no último sábado, pela 15ª rodada, ao derrota o Dragão por 3 a 0, também no Augusto Bauer, o Brusque acabou ficando no empate sem gols com o Coritiba, na noite desta terça-feira, em confronto adiado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, a equipe comandada por Jerson Testoni chegou aos 24 pontos, pulando para a 6ª colocação, não conseguindo chegar ao G-4. Já o time comandado por Gustavo Morínigo, por conta do tropeço, acabou ficando na vice-liderança da competição, porém agora com 29 pontos, desperdiçando a chance de pular para a ponta.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSBRUSQUE PRESSIONA NO INÍCIO

Fazendo valer o fator casa, o Brusque não esperou muito tempo para buscar o seu campo de ataque. Logo nos primeiros movimentos, chegou a criar boas chances com Garcez e Edu, porém em ambas a defesa do Coritiba levou a melhor mantendo o placar zerado.

Por outro lado, aos poucos, o Coritiba conseguiu equilibrar as coisas. Até meados dos 25 minutos, passou a trocar passes tentando achar espaços na esperança de abrir a contagem e jogar a pressão para o lado, porém não chegou a oferecer perigo ao goleiro Zé Carlos.

COMEÇO DE SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADO

Com o placar em aberto, os dois times voltaram para a etapa final dispostos a mudar as coisas. Sendo assim, quem teve um melhor início foi o Coxa, mas, assim como foi no primeiro tempo, praticamente não conseguiu assustar o sistema defensivo rival, mesmo mandando bola para Léo Gamalho na frente.

Já o Quadricolor, tentando não deixar a equipe paranaense tomar conta do duelo, também passou a apostar no ataque. Com uma mudança aos 8, aumentando seu poder ofensivo, quando Jerson Testoni optou por colocar Bruno Alves no lugar de Diego Mathias, por muito pouco os mandantes não abriram o placar momentos depois, aos 13, após uma bonita finalização de Edu ao limpar o lance, obrigando Wilson a mostrar serviço.

GOL ANULADO DO BRUSCÃO NO FIM

Com o tempo passando, além de uma série de alterações pelos dois lados, o panorama em campo basicamente não mudou. Mesmo com a aposta total no ataque, os goleiros acabaram levando a melhor em praticamente todos os lances que foram exigidos.

No entanto, já na reta final, o time catarinense até conseguiu abriu a contagem. Aos 43 minutos, Alex Ruan, após receber na área, chutou e marcou seu tento. Porém, a arbitragem acabou anulando o feito ao marcar impedimento do atleta, dando a deixa para encerrar o confronto no Augusto Bauer com placar em 0 a 0.

FICHA TÉCNICABRUSQUE x CORITIBA

Data e horário: 03/08/2021, às 19h (de Brasília)​Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (CBF-PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (CBF-PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (CBF-PI)

Cartões Amarelos: Rodolfo, 28'/1ºT; Igor Paixão, 32'/1ºT

Gols: Thiago Alagoano, 23'/1ºT (1-0); Thiago Alagoano, 37'/1ºT (2-0); Garcez, 41'/1ºT (3-0)

BRUSQUE: Zé Carlos; Zé Mateus, Ianson, Everton Alemão e Airton; Fillipe Souto, Rodolfo (Vivico, aos 21'/2ºT), Diogo Mathias (Bruno Alves, aos 8'/2ºT) e Garcez; Thiago Alagoano e Edu.(Técnico: Jerson Testoni)