Em jogo morno, Botafogo-PB e 4 de Julho empatam sem gols pela Copa do Nordeste

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Para decepção dos torcedores, mesmo longe assistindo longe das arquibancadas, o duelo entre Botafogo-PB e 4 de Julho, que marcou a de estreia das equipes pela Copa do Nordeste, no estádio Batistão, acabou ficando no zero, com ambos os times somando um ponto cada.

Na próxima rodada, o Belo irá encarar o Bahia, fora de casa, sábado (6), enquanto o Colorado receberá o Salgueiro, domingo (7).

INÍCIO DE JOGO COM O 4 DE JULHO BUSCANDO SEU GOL

Mesmo atuando longe de casa, a equipe de Flavio Araújo buscou, logo nos primeiros movimentos, o seu tento. Entrentanto, o goleiro Felipe mostrava-se atento aos lances como o de Dudu Beberibe, em cobrança de falta, mas a bola acabou indo para fora.

BOTAFOGO-PB PARTIA PRA CIMA, MAS NÃO FINALIZAVA

Até meados dos 40 minutos da etapa inicial, o jogo seguia sem grandes emoções. Com isso, eram poucos as tentativas de finalização de ambos os lados, apenas com Marcos Aurélio sendo acionado no campo de ataque, porém sem sucesso.

ALTERAÇÕES NÃO SURTIAM EFEITO

Tanto Marcelo, quanto Flávio, bem que tentaram animar um pouco na volta para a segunda etapa. Entretanto, o panorama do duelo manteve-se igual, com uma leve vantagem para o lado do Belo que, por sua vez, ainda conseguia criar contra o gol de Jaílson.

EQUIPE DA CASA PRESSIONA NOS MINUTOS FINAIS, MAS QUASE LEVA GOL

Ainda na expectativa de tentar encontrar seu gol, o Botafogo não quis saber de ficar só no empate. Com isso, até os minutos finais, praticamente bombardeou o gol rival com Rogério, passando próximo à trave de Jaílson.