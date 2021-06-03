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Em jogo morno, Bélgica empata com a Grécia em amistoso preparatório para a Eurocopa

Na preparação para o torneio de seleções, Diabos Vermelhos fazem jogo abaixo e ficam apenas no empate com os gregos. De Bruyne e Eden Hazard, lesionados, não jogaram...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 17:54

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:54

Crédito: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
Líder do ranking da Fifa de seleções, a Bélgica enfrentou a Grécia nesta quinta-feira em amistoso preparatório visando a Eurocopa, que começa no dia 11. Em partida disputada no Estádio Rei Balduíno, as equipes empataram em 1 a 1. Thorgan Hazard marcou para os belgas, enquanto Tzavellas fez para os gregos.
+ Veja a tabela da EurocopaCONTRA-ATAQUENo primeiro tempo, a Bélgica tomou conta da partida e criou as melhores oportunidades de gol. Em rápido contra-ataque aos 20 minutos, Thorgan Hazard tabelou com Carrasco e bateu na saída do goleiro Vlachodimos para fazer o primeiro gol da partida.
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NO REBOTENo segundo tempo, a Bélgica não teve a mesma eficácia do primeiro tempo e viu o time da Grécia melhorar o desempenho. Aos 21 minutos, depois de falta cobrada pelo lado direito, a bola sobrou para o zagueiro Tzavellas em rebote, e o camisa 3 deixou tudo igual.
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SEQUÊNCIABélgica e Grécia voltam a campo no próximo domingo para mais um amistoso. Os belgas encaram a Croácia, enquanto os gregos enfrentam a Noruega.

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