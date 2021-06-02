  • Em jogo marcado por retorno de Benzema, França vence País de Gales em amistoso pré-Eurocopa
França bate Gales por 3 a 0 em ótima atuação do ataque, mas vê Benzema perder pênalti em sua volta à Seleção...
LanceNet

02 jun 2021 às 18:03

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A Seleção Francesa recebeu, nesta quarta-feira, a Seleção do País de Gales no Grand Stade de Nice, na cidade de Nice, em amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto terminou com vitória da França por 3 a 0, com gols de Mbappé, Griezmann e Dembelé. O jogo marcou a primeira partida de Benzema pela Seleção Francesa desde outubro de 2015.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!PÊNALTI PERDIDOA França encontrou uma ótima chance de sair na frente do placar aos 27 minutos, quando Neco Williams cometeu um pênalti e foi expulso. Na cobrança, Karim Benzema, em sua volta à Seleção após quase seis anos, não conseguiu converter.
ELE FAZ!Pouco depois do pênalti perdido por Benzema, a França conseguiu, enfim, marcar o seu gol. Aos 34 minutos da primeira etapa, um chute de Rabiot foi rebatido pelo goleiro Danny Ward, e Kylian Mbappé aproveitou a chance para fazer o seu.
AMPLIOUSem deixar espaço para País de Gales pensar em atacar e oferecer perigo, a França foi, logo no início da segunda etapa, ao campo ofensivo para ampliar a vantagem. Aos dois minutos, Mbappé deu uma assistência de letra para Griezmann fazer mais um.
TRÊS É DEMAISJá perto do final da partida, aos 34 minutos do segundo tempo, a França conseguiu finalizar o placar bastante positivo no amistoso no Grand Stade de Nice. Após chute de Karim Benzema na trave, Dembelé fez o seu gol logo no rebote para dar números finais ao amistoso.
SEQUÊNCIAA França enfrenta a Bulgária, às 16:10h (de Brasília) da próxima terça-feira, dia 8, também em amistoso. Já o País de Gales, por sua vez, enfrenta a Albânia às 13h (de Brasília) de sábado, dia 5.

