Em jogo marcado por muitos gols e expulsões, Ceará elimina o Vitória e passa de fase na Copa do Brasil

Crédito: Twitter Ceará

No Barradão, em jogo com três expulsões e sete gols, o Ceará derrotou o Vitória por 4 a 3 e está classificado para quarta fase da Copa do Brasil. Agora, o Vozão aguarda o sorteio na CBF para saber quem será seu adversário na próxima fase.A partida

Como o Ceará venceu a primeira partida por um a zero, a obrigação de sair para o jogo era do Vitória. E o Leão cumpriu direitinho a cartilha de quem precisava reverter uma desvantagem. Os primeiros 15 minutos do time baiano foram simplesmente arrasadores. Quando o Vozão acordou para partida, já estava dois a zero.

O primeiro gol saiu aos 7 minutos. Após desvio da defesa, a bola sobrou para Léo Ceará que pegou de primeira e balançou as redes, 1 a 0. O segundo saiu aos 15, após cobrança de pênalti efetuada por Carleto.

Agora, com dois a zero para o Vitória, era o Ceará quem precisava correr atrás do resultado. E tudo indicava que a partida seria repleta de emoção, mas o que se viu foi um jogo muito tenso. E essa tensão acabou redundando em expulsões.

Aos 30 minutos, Léo Ceará, do Leão, e Charles, do Vozão, se desentenderam antes de uma cobrança de escanteio. O árbitro viu e não teve dúvida: expulsou os dois jogadores.

Após a cobrança desse escanteio, polêmica. Leandro Carvalho aproveitou o bate-rebate na área e finalizou, mas Carleto tirou em cima da linha. Porém, a televisão mostrou que a bola já tinha entrado quando ele tirou. Como o árbitro não viu e não tem VAR na 3ª fase da Copa do Brasil, o jogo seguiu e o gol não foi validado.

Minutos depois, mais polêmica. Leandro Carvalho entra na área e tenta cruzar, Vico tentou cortar mas acabou metendo o braço na bola. Pênalti! Indignado, Vico reclamou e acabou expulso. O Vitória passava a ficar com 9 jogadores e o Ceará com 10. Na cobrança da penalidade: Rafael Sobis. Ele foi para bola, bateu e o goleiro Ronaldo defendeu.

Mas não deu nem tempo da equipe do Vitória curtir a defesa do pênalti. Minutinhos depois, Rafael Sobis é derrubado na área e uma nova penalidade foi marcada. Vina bateu e diminuiu: 1 a 2.

Assim como o primeiro tempo, o segundo tempo começou bastante agitado.

Aos 2 minutos, Leandro Carvalho foi na linha de fundo e cruzou, Carleto tentou cortar e acabou fazendo contra. Gol do Ceará. Tudo igual no placar, 2 a 2.

O Vitória partiu para cima em busca do terceiro gol, mas acabou tomando no contra-ataque. Fernando Sobral é lançado. Na saída do goleiro, ele bateu cruzado e virou o jogo, 3 a 2 para o Vozão.

Mesmo com 9 jogadores, o Vitória foi valente e buscou o gol de empate. Após rebote de Fernando Prass, Caicedo aproveitou e igualou o marcador: 3 a 3.