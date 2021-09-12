Em jogo marcado por grave lesão e centésimo gol de Salah no Inglês, Liverpool vence o Leeds fora de casa

Crédito: JUSTIN TALLIS/AFP

O Liverpool chegou a terceira vitória em quatro jogos na atual edição do Campeonato Inglês. Neste domingo, fora de casa, os Reds venceram o Leeds por 3 a 0, com gols de Fabinho, Mané e Salah, que chegou ao gol de número 100 na Premier League. No entanto, chamou atenção também a séria lesão sofrida pelo atacante Elliott.

+ Veja as principais imagens da estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester UnitedA partida começou com o Leeds melhor em campo e logo aos quatro minutos Alisson teve que trabalhar. Rodrigo arriscou chute de fora da área e o goleiro brasileiro defendeu. O primeiro lance de perigo do Liverpool veio aos 14 minutos, quando Diogo Jota chutou mascado para a defesa de Meslier.

Aos 19' Salah marcou o primeiro gol do jogo. Alexander Arnold recebeu na linha de fundo e cruzou para o atacante, que só completou para o fundo das redes. O egípcio chegou a marca de 100 gols na Premier League. Cinco minutos depois, Thiago marcou um gol de cabeça, mas o mesmo foi anulado pelo VAR.

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O Liverpool seguiu melhor após o gol e teve outras chances de ampliar no primeiro tempo, com Mané e Elliot, mas sem sucesso. Logo na volta do intervalo, Fabinho fez o segundo, aos 4' após cobrança de escanteio na área. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Mané fazer o terceiro dos Reds em chute rasteiro no canto.