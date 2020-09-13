Em jogo marcado por expulsões, Grêmio e Fortaleza ficam no empate

Em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Fortaleza ficaram no empate pelo placar de 1 a 1. Com o resultado, o Imortal foi para 12 pontos e ficou em 10º lugar. O Leão também soma 12 pontos, mas está na 9ª colocação.Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o Internacional, na Arena Castelão, no dia 19 de setembro. O Grêmio joga em casa contra o Palmeiras, no dia 20 de setembro.
A partida
O jogo começou com o Fortaleza partindo para cima do Grêmio e já assustou logo nos primeiros minutos. Osvaldo recebeu a bola pelo lado esquerdo, invadiu a área e soltou a bomba, mas o goleiro Vanderlei conseguiu fazer a defesa.
O Grêmio foi para cima do Fortaleza e procurou criar oportunidades, mas o time do Leão estava muito bem postado defensivamente e conseguiu neutralizar todas as investidas do ataque do Imortal.
Para piorar as coisas para o time de Renato Gaúcho, o Fortaleza conseguiu abrir o marcador. Osvaldo recebeu a bola pelo lado esquerdo e resolveu cruzar na área, ela passou por todo mundo e entrou no canto de Vanderlei: 1 a 0 para Leão.
Após o gol, o Grêmio aumentou ainda mais a pressão em cima do Fortaleza. Mas os comandados de Rogério Ceni conseguiram se defender bem. Tanto que o Imortal só teve uma chance. Diego Souza escapou da falta e cruzou rasteiro, Alisson pegou de primeira, mas Diego Alves fez uma grande defesa.
No segundo tempo, o Grêmio voltou a mil por hora e já conseguiu de cara um pênalti. Diego Souza bateu, Felipe Alves defendeu, mas Luiz Fernando marcou no rebote. No entanto, o VAR chamou o árbitro, a invasão da área foi constada e o gol foi anulado. O pênalti foi repetido e desta vez Diego Souza conseguiu balançar as redes: 1 a 1.
O Imortal conseguia criar jogadas e finalizar mais, mas sem levar muito perigo. O Fortaleza se defendia, mas sem abrir mão da parte ofensiva. O Leão sempre que tinha a bola buscava na base do contra-ataque assustar o Grêmio.
Aos 25 minutos, Luiz Fernando e Gabriel Dias discutem após disputa de bola. O árbitro não teve dúvida e expulsou os dois.
O nível do jogo caiu muito após as expulsões. E só no final do jogo surgiu uma chance perigosa pelo lado do Grêmio, mas o lance acabou sendo anulado pelo árbitro por conta de impedimento.
Placar Final: 1 a 1
GRÊMIO 1 x 1 FORTALEZALocal: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 13/09/2020 – 16h00Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Público/renda: pagantes:; total: / R$ Cartões amarelos: Robinho (GRE), Derley e Osvaldo (FOR)Cartões vermelhos: Gabriel Dias (FOR) e Luiz Fernando (GRE)Gols: Osvaldo (16’/1ºT) e Diego Souza (06’/2ºT) GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela (Guilherme Azevedo, aos 45’/2ºT), Geromel, David Braz e Bruno Cortez; Darlan, Maicon (Robinho, aos 32’/1ºT) e Isaque (Luiz Fernando, intervalo); Alisson, Everton (Ferreira, aos 45’/2ºT)e Diego Souza.. Técnico: Renato Gaúcho.
FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão, Carlinhos (Bruno Melo, aos 42’/2ºT); Juninho, Ronald (Luiz Henrique, aos 42’/2ºT) e David (Yuri César, aos 26’/2ºT); Romarinho, Osvaldo (Derley, aos 31’/2ºT) e Wellington Paulista (Marlon, aos 27’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.