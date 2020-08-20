Em jogo fraco, Vitória e Náutico empatam sem gols

No Barradão, Vitória e Náutico protagonizaram um jogo fraco e o resultado ficou inalterado. Com o placar, o Leão ficou na 7ª posição, com seis pontos. O Timbu é o 16º, com três pontos.Na próxima rodada, o Vitória encara o CRB, em Alagoas. Já o Náutico recebe o Juventude, nos Aflitos.
Faltou muita coisa na etapa inicial de Vitória e Náutico. As duas equipes pouco apresentaram com a bola no pé e quase não criaram. O jeito foi apostar na bola aérea. Em uma delas, o Leão assustou com Marcelinho, que pegou de primeira e viu Jefferson salvar.
Um pouco mais disposto em campo, Vitória teve a sua última chance aos 20, quando Léo Ceará marcou. Porém a alegria durou segundos, já que o bandeira assinalou impedimento e anulou o tento.
No segundo tempo o jogo até começou animado. Com apenas 2 minutos, Marcelinho ganhou de cabeça da zaga e tirou tinta do poste pernambucano. A resposta do Timbu veio na bola parada. Jean Carlos bateu falta e assustou Ronaldo.
Com o passar do tempo, Vitória e Náutico abraçaram o resultado de empate sem gols com unhas e dentes e apenas esperaram o apito final do juiz para somar um ponto na tabela.