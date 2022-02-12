Em jogo equilibrado, Napoli e Inter ficam no empate

Em duelo direto pela ponta do Campeonato Italiano, em casa, o Napoli empatou em 1 a 1 com a Internazionale pelo Campeonato Italiano.

O Napoli exerceu o domínio do jogo nos primeiros minutos e logo se fez resultado. Aos 5 minutos foi marcado pênalti em cima de Osimhen após checagem no VAR, em um lance com o zagueiro De Vrij. Insigne converteu, batendo firme no canto esquerdo para abrir o marcador. A partir da metade da primeira etapa, a Inter começou a equilibrar mais o jogo. Porém o Napoli criava muito mais chances, apesar da Inter ter mais posse de bola.

No segundo tempo, logo na primeira chance, a Inter chegou ao empate com gol de Edin Dzeko, que bateu forte e cruzado após uma sobra dentro da área. A bola ainda acertou o travessão antes de entrar. A segunda etapa foi equilibrada, com momentos de domínio e chances para os dois lados, mas ficou só no empate mesmo no fim.

A Inter segue na ponta da tabela com 54 pontos em 24 jogos. O Napoli tem um ponto a menos, porém tem um jogo a mais.