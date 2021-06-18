futebol

Em jogo equilibrado, Inglaterra e Escócia empatam sem gols na Eurocopa

Seleções do Reino Unido ficaram no empate em 0 a 0 no Estádio de Wembley em partida da segunda rodada do grupo D...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 17:49

Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Nesta sexta-feira, a Seleção da Inglaterra recebeu a Seleção da Escócia no Estádio de Wembley, na cidade de Londres, pela segunda rodada do grupo D da Eurocopa. O confronto terminou em empate por 0 a 0, e deixou o grupo aberto para a última rodada.
Veja a tabela da EurocopaINGLESES ATACAMDurante a primeira etapa do confronto desta sexta-feira, quem mostrou um futebol com mais chances perigosas no ataque foi a Inglaterra. Apesar das duas equipes mostrarem um jogo parelho, os ingleses foram melhor nas finalizações, e geraram mais perigo aos escoceses.
ESCÓCIA RESPONDEOs escoceses não abdicaram do ataque durante a primeira etapa e, apesar da Inglaterra criar chances com maior perigo, a Escócia também tinha bons lances de ataque. O goleiro inglês Jordan Pickford parou a principal chance da equipe no primeiro tempo.
ERRO DE MIRADurante a segunda etapa, a Escócia foi melhor do que a Inglaterra no jogo, e foi bem em criar chances de ataque. Ainda assim, o gol não saiu para nenhum dos lados, que erravam a maior parte das suas grandes chances de ataque no Wembley.
TUDO ABERTOCom a possibilidade de três seleções se classificarem para a próxima fase da Eurocopa, o empate entre Inglaterra e Escócia garantiu que diversos cenários são possíveis. Nenhuma equipe se classificou ainda, e os confrontos da última rodada decidirão tudo.
SEQUÊNCIAA Inglaterra enfrenta a República Tcheca às 16h (de Brasília) de terça-feira, e a Escócia atua no mesmo dia e no mesmo horário contra a Croácia.

