Em jogo equilibrado, Atlético de Madrid e Porto ficam no empate na estreia da Champions League

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Em um jogo equilibrado, Atlético de Madrid e Porto empataram sem gols na estreia do Grupo B da Champions League. O duelo marcou o retorno do francês Griezmann com a camisa dos Colchoneros na competição continental. Com o resultado, as equipes somam um ponto, ficando atrás do Liverpool, que derrotou o Milan, na estreia. EQUILÍBRIO INICIALO jogo começou bastante equilibrado, com muita disputa no meio de campo, e poucas chances claras de gol. A primeira boa chegada dos donos da casa aconteceu aos 7 com Suárez, que recebeu um bom passe e colocou a bola no canto, obrigando Diogo Costa a fazer uma grande defesa. Os portugueses revidaram na jogada aérea, com Grujic, mas a bola passou raspando no travessão.

VAR EM MADRIDEm uma boa chegada do Porto, Luís Diaz recebeu na área e foi derrubado. Após muita reclamação por parte dos jogadores, o árbitro Ovidiu Hategan interrompeu a partida e consultou o VAR. Com isso, ele decidiu que não houve a penalidade e deu sequência à partida no Wanda Metropolitano. O jogo seguiu equilibrado durante toda primeira etapa.

O FRANCÊS DE VOLTANa etapa final, o jogo seguiu equilibrado, com as duas equipes tendo propostas semelhantes. Com isso, Simeone fez mudanças para colocar os donos da casa em direção ao ataque e Griezmann entrou em campo. Na melhor chance do Atlético, Angel Correa tentou acertar o canto esquerdo de Diogo Costa, mas o arqueiro fez boa defesa e afastou o perigo.

GOL ANULADODepois de um erro grosseiro da defesa do Atlético de Madrid, Taremi se antecipou e balançou a rede ao dividir com o goleiro. No entanto, o árbitro assinalou que a bola bateu na mão do jogador do Porto e anulou o gol. No fim, Mbemba foi expulso. Na cobrança, Suárez levou muito perigo, e a bola passou por cima da meta e a partida terminou empatada.

SEQUÊNCIA

O Atlético de Madrid encara o Athletic Bilbao, no sábado, às 11h15 (de Brasília), pela 5ª rodada da La Liga. O Porto, por sua vez, enfrenta o Moreirense, no domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela sexta rodada do Campeonato Português.