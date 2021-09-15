Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em jogo equilibrado, Atlético de Madrid e Porto ficam no empate na estreia da Champions League
futebol

Em jogo equilibrado, Atlético de Madrid e Porto ficam no empate na estreia da Champions League

No Estádio Wanda Metropolitano, equipes protagonizam uma partida disputada, mas não saem do 0 a 0. Visitantes tiveram um gol anulado pelo árbitro no segundo tempo...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 18:04
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Em um jogo equilibrado, Atlético de Madrid e Porto empataram sem gols na estreia do Grupo B da Champions League. O duelo marcou o retorno do francês Griezmann com a camisa dos Colchoneros na competição continental. Com o resultado, as equipes somam um ponto, ficando atrás do Liverpool, que derrotou o Milan, na estreia. EQUILÍBRIO INICIALO jogo começou bastante equilibrado, com muita disputa no meio de campo, e poucas chances claras de gol. A primeira boa chegada dos donos da casa aconteceu aos 7 com Suárez, que recebeu um bom passe e colocou a bola no canto, obrigando Diogo Costa a fazer uma grande defesa. Os portugueses revidaram na jogada aérea, com Grujic, mas a bola passou raspando no travessão.
VAR EM MADRIDEm uma boa chegada do Porto, Luís Diaz recebeu na área e foi derrubado. Após muita reclamação por parte dos jogadores, o árbitro Ovidiu Hategan interrompeu a partida e consultou o VAR. Com isso, ele decidiu que não houve a penalidade e deu sequência à partida no Wanda Metropolitano. O jogo seguiu equilibrado durante toda primeira etapa.
O FRANCÊS DE VOLTANa etapa final, o jogo seguiu equilibrado, com as duas equipes tendo propostas semelhantes. Com isso, Simeone fez mudanças para colocar os donos da casa em direção ao ataque e Griezmann entrou em campo. Na melhor chance do Atlético, Angel Correa tentou acertar o canto esquerdo de Diogo Costa, mas o arqueiro fez boa defesa e afastou o perigo.
GOL ANULADODepois de um erro grosseiro da defesa do Atlético de Madrid, Taremi se antecipou e balançou a rede ao dividir com o goleiro. No entanto, o árbitro assinalou que a bola bateu na mão do jogador do Porto e anulou o gol. No fim, Mbemba foi expulso. Na cobrança, Suárez levou muito perigo, e a bola passou por cima da meta e a partida terminou empatada.
SEQUÊNCIA
O Atlético de Madrid encara o Athletic Bilbao, no sábado, às 11h15 (de Brasília), pela 5ª rodada da La Liga. O Porto, por sua vez, enfrenta o Moreirense, no domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela sexta rodada do Campeonato Português.
Na segunda rodada da Champions League, o Atlético de Madrid visita o Milan, dia 28, às 16h (de Brasília), no San Siro. No mesmo dia e horário, o Porto recebe o Liverpool, no Estádio do Dragão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados